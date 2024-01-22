Шторм "Іша" зруйнував кілька дерев у буковій алеї "Гри престолів" у Північній Ірландії

Кілька дерев, відомих завдяки серіалу "Гра престолів", були пошкоджені штормом "Іша" в Північній Ірландії.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Belfast Telegraph.

Деталі

Висаджена близько 250 років тому, букова алея біля Странокума, у Північній Ірландії, яка також здобула всесвітню популярність завдяки використанню її як локації в серіалі "Гра престолів" від HBO нещодавно зазнала втрат через дію шторму "Іша". Вказується, що постраждали три буки на локації під назвою "Dark Hedges".

Більше того, - активісти, які опікуються "Dark Hedges" стверджують, що територія була залишена на "руйнування" після того, як деякі дерева були повалені штормом Іша.

Раніше природоохоронці тривалий час попереджали, що ця територія перебуває під загрозою зникнення. У листопаді 2023 року з міркувань безпеки було зрубано шість буків, з інших дерев обрізали гілки.

Боб МакКалліон керує організацією "Save the Dark Hedges", метою якої є захист дерев, які стали відомими після зйомок у хітовому серіалі HBO "Гра престолів". У минулі роки він проводив кампанію за припинення руху транспорту вздовж алеї, оскільки відвідувачі регулярно спричиняли дорожній хаос, полюючи за фотографіями.

Тим часом, в Міністерстві інфраструктури заявили, що незалежне опитування спеціалістів показало, що 11 із 86 дерев перебувають у поганому стані та можуть становити потенційну загрозу.

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Довідка

Тунель із деревами, показаний у фентезійному серіалі HBO, зараз є туристичною визначною пам’яткою, тому до Брегаг-роуд між селами Армою і Странокум у графстві Антрім, Північна Ірландія мандрують багато туристів.

Слід зазначити, зо букові дерева уздовж дороги до Gracehill House були висаджені майже 250 років тому. Спочатку на алеї було 150 дерев, але зараз залишилося вже менше 80.

Нагадаємо

Північну Європу накрив потужний шторм "Іша", який спричинив перебої з електропостачанням та авіаперельотами.

Керівник енергетичної мережі Ірландії ESB повідомив, що понад 235 000 будинків і підприємств залишилися без електрики в понеділок вранці, особливо на північному заході країни.

У Північній Ірландії сильний вітер, викликаний штормом Іша, спричинив "широкий збиток" електромережі, станом на 22:00 у неділю приблизно 45 000 споживачів залишилися без електроенергії, повідомили в мережі Northern Ireland Electricity (NIE).

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