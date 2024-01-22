Шторм "Иша" разрушил несколько деревьев в буковой аллее "Игры престолов" в Северной Ирландии

Несколько деревьев, известных благодаря сериалу "Игра престолов", были повреждены штормом "Иша" в Северной Ирландии.

Детали

Высаженная около 250 лет назад, буковая аллея возле Странокума, в Северной Ирландии, которая также получила всемирную известность благодаря использованию ее как локации в сериале "Игра престолов" от HBO, недавно понесла потери из-за действия шторма "Иша". Указывается, что пострадали три бука на территории локации под названием "Dark Hedges".

Более того, активисты, которые занимаются "Dark Hedges" утверждают, что территория была оставлена на "разрушение" после того, как некоторые деревья были повалены штормом "Иша".

Ранее активисты защиты природы длительное время предупреждали, что эта территория находится под угрозой исчезновения. В ноябре 2023 года из соображений безопасности было срублено шесть буков, с других деревьев обрезали ветви.

Боб МакКаллион руководит организацией "Save the Dark Hedges", целью которой является защита деревьев, которые стали известными после съемок в хитовом сериале HBO "Игра престолов". В прошлые годы он проводил кампанию за прекращение движения транспорта вдоль аллеи, поскольку посетители регулярно вызывали дорожный хаос, охотясь за фотографиями.

Между тем, в Министерстве инфраструктуры заявили, что независимый опрос специалистов показал, что 11 из 86 деревьев находятся в плохом состоянии и могут представлять потенциальную угрозу.

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Справка

Тоннель с деревьями, показанный в фэнтезийном сериале HBO, сейчас является туристической достопримечательностью, поэтому к Брегаг-роуд между населенными пунктами Арма и Странокум в графстве Антрим, Северная Ирландия прибывает много туристов.

Следует отметить, что буковые деревья вдоль дороги к Gracehill House были высажены почти 250 лет назад. Сначала на аллее было 150 деревьев, но сейчас осталось уже менее 80.

Напомним,

Северную Европу накрыл мощный шторм "Иша", который вызвал перебои с электроснабжением и авиаперелетами.

Руководитель энергетической сети Ирландии ESB сообщил, что более 235 000 домов и предприятий остались без электричества в понедельник утром, особенно на северо-западе страны.

В Северной Ирландии сильный ветер, вызванный штормом "Иша", вызвал "широкий ущерб" электросети, по состоянию на 22:00 в воскресенье примерно 45 000 потребителей остались без электроэнергии, сообщили в сети Northern Ireland Electricity (NIE).

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