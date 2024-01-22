Через шторм у Ірландії знеструмлені понад 200 тисяч будинків та перекриті десятки доріг

Тисячі будинків у Північній Ірландії залишаються знеструмленими після того, як шторм "Іша" спричинив серйозні перебої в електропостачанні. Про це повідомила поліцейська служба Північної Ірландії, пише УНН з посиланням на ВВС.

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У понеділок декілька десятків доріг по всій Північній Ірландії залишаються непрохідними. Шеф поліції Північної Ірландії Деві Бек заявив, що існує ризик утворення значних завалів на дорогах, оскільки швидкість вітру залишається високою. Він закликав подорожуючих бути обачними.

Окрім того, через шторм в Республіці Ірландія знеструмлено близько 235 000 будинків.

Міжвідомча комісія продовжує працювати над ліквідацією наслідків шторму "Іша". Жовте попередження про сильний вітер було оголошено опівдні в неділю.

Сильні пориви вітру, що перевищували 80 миль на годину, були зафіксовані в Магіллігані в графстві Лондондеррі в ніч на неділю.

Жовтий рівень небезпеки для Північної Ірландії залишався чинним до ранку понеділка. Це означало підвищений ризик відключення електроенергії, пошкодження будівель, перебоїв у русі транспорту, травм і небезпеки для життя через великі прибережні хвилі. Окрім того, шторм змусив скасувати 102 рейси в аеропорту Дубліна, ще 24 посадки були перервані, а 27 рейсів були змінені.

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