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Из-за шторма в Ирландии обесточены более 200 тысяч домов и перекрыты десятки дорог

Из-за шторма в Ирландии обесточены более 200 тысяч домов и перекрыты десятки дорог

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 07:42  •  11316 просмотра

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Шторм "Иша" обесточил 235 тысяч домов в Северной Ирландии, вызвав серьезные перебои в работе, бездорожье и риск больших пробок на дорогах.

Тысячи домов в Северной Ирландии остаются обесточенными после того, как шторм "Иша" вызвал серьезные перебои в электроснабжении. Об этом сообщила полицейская служба Северной Ирландии, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

В понедельник несколько десятков дорог по всей Северной Ирландии остаются непроходимыми. Шеф полиции Северной Ирландии Дэви Бек заявил, что существует риск образования значительных завалов на дорогах, поскольку скорость ветра остается высокой. Он призвал путешественников быть осмотрительными.

Кроме того, из-за шторма в Республике Ирландия обесточены около 235 000 домов.

Межведомственная комиссия продолжает работать над ликвидацией последствий шторма "Иша". Желтое предупреждение о сильном ветре было объявлено в полдень в воскресенье.

Сильные порывы ветра, превышавшие 80 миль в час, были зафиксированы в Магиллигане в графстве Лондондерри в ночь на воскресенье.

Желтый уровень опасности для Северной Ирландии оставался в силе до утра понедельника. Это означало повышенный риск отключения электроэнергии, повреждения зданий, перебоев в движении транспорта, травм и опасности для жизни из-за больших прибрежных волн. Кроме того, шторм заставил отменить 102 рейса в аэропорту Дублина, еще 24 посадки были прерваны, а 27 рейсов были изменены.

Зимние штормы охватили США: арктический холод продлевает сильные морозы15 январь 2024, 11:44 • 19919 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Шторм "Иша" обесточил 235 тысяч домов в Северной Ирландии, вызвав серьезные перебои в работе, бездорожье и риск больших пробок на дорогах.

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