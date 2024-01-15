Зимние штормы охватили США: арктический холод продлевает сильные морозы

Опасные арктические морозы продолжит охватывать США в понедельник и удержатся по крайней мере до середины недели, продлевая сильные холода, которые установили рекордно низкие температуры в некоторых частях страны и угрожают еще больше нарушить повседневную жизнь, включая игру плей-офф НФЛ и первое в стране мероприятие по выдвижению кандидатов в президенты в Айове, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Национальная метеорологическая служба США заявила, что ожидается, что из-за ветра температура достигнет 30 градусов ниже нуля (-34.4℃) от Северных Скалистых гор до северного Канзаса и Айовы, "проверяя выносливость участников кокусов, готовых выдержать сильный холод в понедельник".

"Вы не можете сидеть дома, - заявил в воскресенье своим сторонникам бывший президент США Дональд Трамп. - Если ты больной как собака, ты говоришь: "Дорогая, я должен это сделать". Даже если ты проголосуешь и умрешь, это того стоит".

Арктические штормы привели к гибели по меньшей мере четырех человек и обесточили десятки тысяч людей на северо-западе страны, принесли снег на юг и обрушились на северо-восток снежной бурей, что вынудило отложить игру плей-офф НФЛ "Питтсбург Стилерс" против "Баффало Биллс".

Игра должна была состояться в понедельник, после того, как была отменена в воскресенье.

Пока неизвестно, состоится ли мероприятие в понедельник днем. Метеорологическая служба ожидает, что сильный снегопад, вызванный озерным эффектом, выпадет в северной части штата Нью-Йорк из-за озера Эри, в добавок к снегу толщиной от 30,4 до 60,9 см, который уже покрывает регион. Снег падал со скоростью 5 сантиметров в час.

Морозный ветер охватит большую часть страны, опустив температуру до 50 градусов ниже нуля (-45.6℃) в Монтане и Дакоте.

"Для возникновения обморожения требуется считанные минуты", - говорится в воскресном заявлении Департамента общественной безопасности Южной Дакоты, призывающем людей оставаться дома.

В других частях страны температура может упасть на 25-40 градусов ниже нормы, от Скалистых гор до долины Огайо.

Когда температура в Техасе резко упала, оператор энергосистемы штата обратился к жителям с просьбой экономить электроэнергию в понедельник утром из-за холодной погоды, вызвавшей "рекордный спрос" на энергию. Смертельные заморозки в 2021 году оставили миллионы техасцев без электричества, но чиновники штата на этой неделе выразили уверенность в надежности энергосистемы по мере приближения холодного фронта.

Ожидается, что ледяной дождь обрушится на части Южных равнин и Южных Аппалачей.

Даже такие места, как Флорида, не будут застрахованы от неспокойной погоды: прогнозы предсказывают ливни и грозы с понедельника по вторник.

В Орегоне более 120 тысяч домов и предприятий остались без электричества, большинство из них в районе Портленда, на следующий день после того, как сильный ветер и смесь снега и гололеда повалили деревья и линии электропередачи.

За выходные в поселке к югу от Портленда повалилось около 100 деревьев, в том числе одно, которое упало на дом и убило человека. Еще два человека погибли от подозрения на переохлаждение, а четвертый погиб в результате пожара, который распространился от печи с открытым пламенем после того, как дерево упало на фургон.

О массовых отключениях электроэнергии, от которых пострадали десятки тысяч человек, также сообщили в воскресенье в Мичигане, Нью-Йорке, Пенсильвании и Висконсине. В Небраске Омахаский район общественного электроснабжения попросил потребителей экономить электроэнергию, чтобы предотвратить перебои в работе.

Пострадали аэропорты по всей стране. Более половины рейсов в и из международного аэропорта Буффало Ниагара были отменены. Множество рейсов также были отменены или задержаны в аэропортах Чикаго, Денвера и Сиэтла-Такома.

В США отменили более 1200 рейсов из-за сильного зимнего шторма