В США отменили более 1200 рейсов из-за сильного зимнего шторма

Авиакомпании в Соединенных Штатах отменили более 1200 рейсов в пятницу после того, как сильный зимний шторм спровоцировал отключения электроэнергии и нанес ущерб предприятиям в 12 штатах, угрожая жестком "замораживанием" рейсов на выходных, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным сайта отслеживания полетов FlightAware, по состоянию на 7:14 утра по местному времени (14:14 по Киеву - ред.) в общей сложности было отменено 1243 рейса и задержано 514 рейсов.

"Мы ожидаем некоторые эксплуатационные проблемы из-за погоды на Среднем Западе сегодня и, возможно, завтра из-за зимней погоды в регионе", - заявили в Delta Air Lines.

Федеральное управление гражданской авиации США в четверг предупредило, что облака, снег и ветер могут задержать полеты в некоторых аэропортах.

United Airlines Holdings возглавила список отмененных рейсов с 238 рейсами, за ней следует 215 рейсов Southwest Airlines. Компания также отменила некоторые рейсы до субботы, на фоне того, как ожидает одобрения регулирующих органов на возобновление эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX 9 в стране.

Дополнение

В четверг ФАУ начало официальное расследование в отношении 737 MAX 9 после того, как на прошлой неделе в воздухе у самолета Alaska Airlines взорвалась панель салона, что привело к вынужденной посадке.