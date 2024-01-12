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У США скасували понад 1200 рейсів через сильний зимовий шторм

У США скасували понад 1200 рейсів через сильний зимовий шторм

Київ • УНН

 • 24529 перегляди

Понад 1200 рейсів у США було скасовано через сильний шторм, що охопив 12 штатів

Авіакомпанії у Сполучених Штатах скасували понад 1200 рейсів у п'ятницю після того, як сильний зимовий шторм спровокував вимкнення електроенергії та завдав шкоди підприємствам у 12 штатах, погрожуючи жорстким "заморожуванням" рейсів на вихідних, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За даними сайту відстеження польотів FlightAware, станом на 7:14 ранку за місцевим часом (14:14 за Києвом) загалом було скасовано 1243 рейси і затримано 514 рейсів.

"Ми очікуємо деякі експлуатаційні проблеми через погоду на Середньому Заході сьогодні і, можливо, завтра через зимову погоду в регіоні", - заявили в Delta Air Lines.

Федеральне управління цивільної авіації США в четвер попередило, що хмари, сніг і вітер можуть затримати польоти в деяких аеропортах.

United Airlines Holdings очолила список скасованих рейсів із 238 рейсами, за нею йде 215 рейсів Southwest Airlines. Компанія також скасувала деякі рейси до суботи, на тлі того, як очікує на схвалення регулюючих органів на відновлення експлуатації літаків Boeing 737 MAX 9 у країні.

Доповнення

У четвер ФАУ почала офіційне розслідування щодо 737 MAX 9 після того, як минулого тижня в повітрі у літака Alaska Airlines вибухнула панель салону, що призвело до вимушеної посадки.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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