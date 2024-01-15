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Зимові шторми охопили США: арктичний холод продовжує сильні морози

Зимові шторми охопили США: арктичний холод продовжує сильні морози

Київ • УНН

 • 21527 перегляди

Сильний арктичний холод охопив США, принісши рекордно низькі температури і порушивши повсякденне життя, включно з грою НФЛ.

Небезпечні арктичні морози продовжать охоплювати США в понеділок і утримаються щонайменше до середини тижня, продовжуючи сильні холоди, які встановили рекордно низькі температури в деяких частинах країни та загрожують ще більше порушити повсякденне життя, включно з грою плей-офф НФЛ та першим у країні заходом щодо висування кандидатів у президенти в Айові, пише УНН із посиланням на AP.

Деталі

Національна метеорологічна служба США заявила, що очікується, що через вітер температура сягне 30 градусів нижче нуля (-34.4 ℃) від Північних Скелястих гір до північного Канзасу та Айови, "перевіряючи витривалість учасників кокусів, готових витримати сильний холод у понеділок".

"Ви не можете сидіти вдома, - заявив у неділю своїм прихильникам колишній президент США Дональд Трамп. - Якщо ти хворий як собака, ти кажеш: "Люба, я маю це зробити". Навіть якщо ти проголосуєш і помреш, це того варте".

Арктичні шторми призвели до загибелі щонайменше чотирьох людей і знеструмили десятки тисяч людей на північному заході країни, принесли сніг на південь і обрушилися на північний схід сніговою бурею, що змусило відкласти гру плей-оф НФЛ "Піттсбург Стілерс" проти "Баффало Біллс".

Гра мала відбутися в понеділок, після того, як була скасована в неділю.

Поки невідомо, чи відбудеться захід у понеділок вдень. Метеорологічна служба очікує, що сильний снігопад, спричинений озерним ефектом, випаде в північній частині штату Нью-Йорк через озеро Ері, на додачу до снігу завтовшки від 30,4 до 60,9 см, що вже вкриває регіон. Сніг падав зі швидкістю 5 сантиметрів на годину.

Морозний вітер охопить більшу частину країни, опустивши температуру до 50 градусів нижче нуля (-45.6 ℃) у Монтані та Дакоті.

"Для виникнення обмороження потрібні лічені хвилини", - ідеться в недільній заяві Департаменту громадської безпеки Південної Дакоти, що закликає людей залишатися вдома.

В інших частинах країни температура може впасти на 25-40 градусів нижче норми, від Скелястих гір до долини Огайо.

Коли температура в Техасі різко впала, оператор енергосистеми штату звернувся до жителів із проханням заощаджувати електроенергію в понеділок уранці через холодну погоду, що викликала "рекордний попит" на енергію. Смертельні заморозки 2021 року залишили мільйони техасців без електрики, але чиновники штату цього тижня висловили впевненість у надійності енергосистеми в міру наближення холодного фронту.

Очікується, що крижаний дощ обрушиться на частини Південних рівнин і Південних Аппалачів.

Навіть такі місця, як Флорида, не будуть застраховані від неспокійної погоди: прогнози пророкують зливи та грози з понеділка по вівторок.

В Орегоні понад 120 тисяч будинків і підприємств залишилися без електрики, більшість із них у районі Портленда, наступного дня після того, як сильний вітер і суміш снігу та ожеледі повалили дерева і лінії електропередачі.

За вихідні в селищі на південь від Портленда повалилося близько 100 дерев, зокрема одне, яке впало на будинок і вбило людину. Ще двоє людей загинули від, імовірно, переохолодження, а четверта загинула внаслідок пожежі, яка поширилася від печі з відкритим полум'ям після того, як дерево впало на фургон.

Про масові відключення електроенергії, від яких постраждали десятки тисяч людей, також повідомили в неділю в Мічигані, Нью-Йорку, Пенсільванії та Вісконсині. У Небрасці у районі електропостачання Омахи попросили споживачів економити електроенергію, щоб запобігти перебоям у роботі.

Постраждали аеропорти по всій країні. Понад половину рейсів до і з міжнародного аеропорту Буффало Ніагара було скасовано. Безліч рейсів також було скасовано або затримано в аеропортах Чикаго, Денвера і Сіетла-Такома.

У США скасували понад 1200 рейсів через сильний зимовий шторм12.01.2024, 16:38 • 24529 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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