В аеропорту Дубліна через шторм скасовано понад 100 рейсів
Київ • УНН
Шторм змусив скасувати 102 рейси в аеропорту Дубліна, ще 24 посадки були перервані, а 27 рейсів були змінені. Метеорологічна служба Ірландії випустила значні погодні попередження, що впливають на діяльність і майно по всій країні.
У неділю, 21 січня, авіакомпанії скасували 102 рейси в аеропорту Дубліна через шторм, який, за прогнозами, лютуватиме до кінця дня. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Шторм Іша також змусив перервати 24 посадки до 17:00 за Гринвічем, тоді як 27 рейсів вирішили перенаправити в інші аеропорти.
Національна метеорологічна служба Ірландії Met Eireann опублікувала помаранчеве попередження про погоду для більшої частини країни, включаючи Дублін. Це означає, що вітер може суттєво вплинути на людей, майно та діяльність у цьому районі.
Амстердамський аеропорт Схіпхол скасував 130 рейсів, запланованих на понеділок, як профілактичний захід через сильний вітер.
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