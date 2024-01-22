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В аеропорту Дубліна через шторм скасовано понад 100 рейсів

В аеропорту Дубліна через шторм скасовано понад 100 рейсів

Київ • УНН

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Шторм змусив скасувати 102 рейси в аеропорту Дубліна, ще 24 посадки були перервані, а 27 рейсів були змінені. Метеорологічна служба Ірландії випустила значні погодні попередження, що впливають на діяльність і майно по всій країні.

У неділю, 21 січня, авіакомпанії скасували 102 рейси в аеропорту Дубліна через шторм, який, за прогнозами, лютуватиме до кінця дня. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Шторм Іша також змусив перервати 24 посадки до 17:00 за Гринвічем, тоді як 27 рейсів вирішили перенаправити в інші аеропорти.

Національна метеорологічна служба Ірландії Met Eireann опублікувала помаранчеве попередження про погоду для більшої частини країни, включаючи Дублін. Це означає, що вітер може суттєво вплинути на людей, майно та діяльність у цьому районі.

Амстердамський аеропорт Схіпхол скасував 130 рейсів, запланованих на понеділок, як профілактичний захід через сильний вітер.

Історичний крок: Молдова змінила радянську абревіатуру для аеропорту Кишинева18.01.24, 16:50 • 25350 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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