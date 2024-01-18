Історичний крок: Молдова змінила радянську абревіатуру для аеропорту Кишинева

Міжнародний аеропорт Кишинів вніс історичні зміни, оголосивши нову трилітерну абревіатуру RMO (Республіка Молдова). Про це повідомляє Міжнародний аеропорт Кишинева у Facebook, передає УНН.

Як зазначено у повідомленні, Міжнародний аеропорт Кишинів зробив важливий крок у визначенні своєї ідентичності, замінивши колишню абревіатуру KIV, що вказувала на радянську назву, на новий трилітерний код RMO. Тепер RMO буде використовуватися для ідентифікації аеропорту в таблицях рейсів та інших авіаційних системах.

Нагадаємо

Визначення трилітерних кодів надається Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA) і використовується у всьому світі авіакомпаніями, агентствами з продажу авіаквитків та іншими зацікавленими організаціями для управління інформацією щодо авіаперевезень та взаємодії в цій галузі. Відтак ця зміна в абревіатурі відображає стрімкий розвиток інтернаціональної ідентичності аеропорту Кишинів та його адаптацію до сучасних стандартів в галузі авіації.

До кінця 2024 року Молдова вийде з усіх угод, підписаних у рамках СНД