Історичний крок: Молдова змінила радянську абревіатуру для аеропорту Кишинева
Київ • УНН
Міжнародний аеропорт Кишинева оновив свій трилітерний код з KIV на RMO, що означає Республіка Молдова. Ця зміна є частиною процесу визначення ідентичності аеропорту та приведення його у відповідність до сучасних авіаційних стандартів.
Міжнародний аеропорт Кишинів вніс історичні зміни, оголосивши нову трилітерну абревіатуру RMO (Республіка Молдова). Про це повідомляє Міжнародний аеропорт Кишинева у Facebook, передає УНН.
Як зазначено у повідомленні, Міжнародний аеропорт Кишинів зробив важливий крок у визначенні своєї ідентичності, замінивши колишню абревіатуру KIV, що вказувала на радянську назву, на новий трилітерний код RMO. Тепер RMO буде використовуватися для ідентифікації аеропорту в таблицях рейсів та інших авіаційних системах.
Нагадаємо
Визначення трилітерних кодів надається Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA) і використовується у всьому світі авіакомпаніями, агентствами з продажу авіаквитків та іншими зацікавленими організаціями для управління інформацією щодо авіаперевезень та взаємодії в цій галузі. Відтак ця зміна в абревіатурі відображає стрімкий розвиток інтернаціональної ідентичності аеропорту Кишинів та його адаптацію до сучасних стандартів в галузі авіації.
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