Международный аэропорт Кишинев внес исторические изменения, объявив новую трехбуквенную аббревиатуру RMO (Республика Молдова). Об этом сообщает Международный аэропорт Кишинева в Facebook, передает УНН.

Как указано в сообщении, Международный аэропорт Кишинев сделал важный шаг в определении своей идентичности, заменив прежнюю аббревиатуру KIV, указывающую на советское название, на новый трехбуквенный код RMO. Теперь RMO будет использоваться для идентификации аэропорта в таблицах рейсов и других авиационных системах.

Напомним

Определение трехбуквенных кодов предоставляется Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и используется во всем мире авиакомпаниями, агентствами по продаже авиабилетов и другими заинтересованными организациями для управления информацией об авиаперевозках и взаимодействия в этой области. Поэтому это изменение в аббревиатуре отражает стремительное развитие интернациональной идентичности аэропорта Кишинев и его адаптацию к современным стандартам в области авиации.

До конца 2024 года Молдова выйдет из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ