В аэропорту Дублина из-за шторма отменены более 100 рейсов

В воскресенье, 21 января, авиакомпании отменили 102 рейса в аэропорту Дублина из-за шторма, который, по прогнозам, будет свирепствовать до конца дня. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Шторм Иша также заставил прервать 24 посадки до 17:00 по Гринвичу, тогда как 27 рейсов решили перенаправить в другие аэропорты.

Национальная метеорологическая служба Ирландии Met Eireann опубликовала оранжевое предупреждение о погоде для большей части страны, включая Дублин. Это означает, что ветер может существенно повлиять на людей, имущество и деятельность в этом районе.

Амстердамский аэропорт Схипхол отменил 130 рейсов, запланированных на понедельник, в качестве профилактической меры из-за сильного ветра.

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