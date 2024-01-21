В районе "Вернадского" родились детеныши поморников - видео

Неподалеку станции "Академик Вернадский" вылупились птенцы южнополярных поморников, которые являются одними из главных пернатых хищников Антарктики. Украинские биологи насчитали около 20 гнезд этих птиц на островах Скуа, Блэк и Шелтер. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, пишет УНН.

Птичий бэби-бум в районе "Вернадского" продолжается. На днях во время обследования соседних островов украинские биологи обнаружили малышей южнополярных поморников - говорится в сообщении центра в Facebook.

Всего на островах Скуа, Блэк и Шелтер полярники насчитали около двух десятков гнезд упомянутых птиц. В большинстве из них уже было по двое детенышей, а в каких-то - по одному, а второй вот-вот должен был появиться.

Дополнение

Как сообщается, южнополярные поморники - одни из главных пернатых хищников Антарктики. Они охотятся на яйца и малышей пингвинов и других птиц, а еще отбирают пищу у синеглазых бакланов и пингвинов, когда те возвращаются к гнездам с полными волами пищи из океана.

Прилетают в район поздней антарктической весной на брачный сезон. Могут гнездиться как колониями, так и отдельными парами. Откладывают 1-2 яйца, из которых где-то через месяц вылупляются птенцы.

Первое время их по очереди кормят родители. Лишь после смены пуха на перья они начнут летать и самостоятельно питаться. Это происходит где-то через два месяца после рождения.

Возле станции "Академик Вернадский" вылупились первые птенцы пингвинов в этом сезоне