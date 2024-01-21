В районе "Вернадского" родились детеныши поморников - видео
Киев • УНН
Вблизи станции "Академик Вернадский" вылупились птенцы южнополярных поморников - одного из главных хищников Антарктиды.
Неподалеку станции "Академик Вернадский" вылупились птенцы южнополярных поморников, которые являются одними из главных пернатых хищников Антарктики. Украинские биологи насчитали около 20 гнезд этих птиц на островах Скуа, Блэк и Шелтер. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, пишет УНН.
Птичий бэби-бум в районе "Вернадского" продолжается. На днях во время обследования соседних островов украинские биологи обнаружили малышей южнополярных поморников
Всего на островах Скуа, Блэк и Шелтер полярники насчитали около двух десятков гнезд упомянутых птиц. В большинстве из них уже было по двое детенышей, а в каких-то - по одному, а второй вот-вот должен был появиться.
Дополнение
Как сообщается, южнополярные поморники - одни из главных пернатых хищников Антарктики. Они охотятся на яйца и малышей пингвинов и других птиц, а еще отбирают пищу у синеглазых бакланов и пингвинов, когда те возвращаются к гнездам с полными волами пищи из океана.
Прилетают в район поздней антарктической весной на брачный сезон. Могут гнездиться как колониями, так и отдельными парами. Откладывают 1-2 яйца, из которых где-то через месяц вылупляются птенцы.
Первое время их по очереди кормят родители. Лишь после смены пуха на перья они начнут летать и самостоятельно питаться. Это происходит где-то через два месяца после рождения.
Возле станции "Академик Вернадский" вылупились первые птенцы пингвинов в этом сезоне19 декабрь 2023, 03:00 • 28640 просмотров
В районе "Вернадского" родились детеныши поморников - видео
Вблизи станции "Академик Вернадский" вылупились птенцы южнополярных поморников - одного из главных хищников Антарктиды.
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