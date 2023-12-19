Возле станции "Академик Вернадский" вылупились первые птенцы пингвинов в этом сезоне

В Антарктике ожидают в этом году пингвиний беби-бум. Фотографии пингвинят из первого выводка показали на фейсбук-сотринке Национального антарктического научного центра, передает УНН.

Возле станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов в этом году! Они сейчас в сереньком пушике, очень смешные и неуклюжие, прячутся под родителей, но активно оттуда пищат. - сообщили о первенцах пингвинят на станции.

Детали

Первенцы появились в воскресенье. Согласно наблюдениям ученых, которые сейчас находятся на станции, из первой кладки отложенных в начале ноября 11 яиц родилось 8 малышей.

Есть семьи, в которых вылупилось уже по два пингвиненка, а есть такие, где один детеныш еще ожидает появления брата или сестру. - отметили ученые.

Отмечается, что первенцев обнаружил биолог 28-й УАЭ Сергей Глотов, пошутив, что "Ноосфера", словно аист, "принес" полярникам пополнение. (Ледокол прибыл к станции накануне в понедельник, 11 декабря - ред.).

В ближайшие несколько месяцев месяцев на острове, где размещаются украинские ученые, ожидается настоящий беби-бум. В этом году здесь гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов - более 5,3 тыс. подсчетам биолога 28-й УАЭ Вадима Ткаченко в гнездах около 4,8 тыс. яиц.

Разумеется, успешность вылупления будет зависеть от различных факторов, в частности, количества снега и активности хищников, но предполагаем, что на Новый год возле "Вернадского" будет ооооочень много пингвинов и пингвинят. - прокомментировали вероятное количество пингвинов до начала Нового года.

Дополнительно

Пингвины - птицы, которые высиживают яйца и птенцов по очереди по очереди. Пока один из партнеров остается на гнезде, другой отправляется в океан на охоту. Через несколько дней они сменяют друг друга: один пингвин охраняет яйца, а другой охотится на криля.

Под полной опекой родителей малыши находятся около месяца. Затем они начинают линять, объединяться в ясли и активно изучать окружающий мир. После окончания линьки линьки они учатся плавать в океане и самостоятельно добывать себе пищу. До этого момента их кормят родители пойманным крылом.

Напомним,

9 ноября УНН сообщил, что возле станции "Академик Вернадский" субантарктические пингвины отложили первые яйца - кладку в 11 яиц. Тогда прогнозы, относительно успешности гнездования биологи ставили с осторожностью.