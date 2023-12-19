Возле станции "Академик Вернадский" вылупились первые птенцы пингвинов в этом сезоне
Киев • УНН
Возле украинской станции "Академик Вернадский" вылупились первые в этом сезоне птенцы субантарктических пингвинов, причем 8 из 11 яиц принесли малышей, и ожидается бум рождаемости пингвинов.
В Антарктике ожидают в этом году пингвиний беби-бум. Фотографии пингвинят из первого выводка показали на фейсбук-сотринке Национального антарктического научного центра, передает УНН.
Возле станции "Академик Вернадский" появились первые птенцы субантарктических пингвинов в этом году! Они сейчас в сереньком пушике, очень смешные и неуклюжие, прячутся под родителей, но активно оттуда пищат.
Детали
Первенцы появились в воскресенье. Согласно наблюдениям ученых, которые сейчас находятся на станции, из первой кладки отложенных в начале ноября 11 яиц родилось 8 малышей.
Есть семьи, в которых вылупилось уже по два пингвиненка, а есть такие, где один детеныш еще ожидает появления брата или сестру.
Отмечается, что первенцев обнаружил биолог 28-й УАЭ Сергей Глотов, пошутив, что "Ноосфера", словно аист, "принес" полярникам пополнение. (Ледокол прибыл к станции накануне в понедельник, 11 декабря - ред.).
В ближайшие несколько месяцев месяцев на острове, где размещаются украинские ученые, ожидается настоящий беби-бум. В этом году здесь гнездится рекордное количество субантарктических пингвинов - более 5,3 тыс. подсчетам биолога 28-й УАЭ Вадима Ткаченко в гнездах около 4,8 тыс. яиц.
Разумеется, успешность вылупления будет зависеть от различных факторов, в частности, количества снега и активности хищников, но предполагаем, что на Новый год возле "Вернадского" будет ооооочень много пингвинов и пингвинят.
Дополнительно
Пингвины - птицы, которые высиживают яйца и птенцов по очереди по очереди. Пока один из партнеров остается на гнезде, другой отправляется в океан на охоту. Через несколько дней они сменяют друг друга: один пингвин охраняет яйца, а другой охотится на криля.
Под полной опекой родителей малыши находятся около месяца. Затем они начинают линять, объединяться в ясли и активно изучать окружающий мир. После окончания линьки линьки они учатся плавать в океане и самостоятельно добывать себе пищу. До этого момента их кормят родители пойманным крылом.
Напомним,
9 ноября УНН сообщил, что возле станции "Академик Вернадский" субантарктические пингвины отложили первые яйца - кладку в 11 яиц. Тогда прогнозы, относительно успешности гнездования биологи ставили с осторожностью.
Возле станции "Академик Вернадский" вылупились первые птенцы пингвинов в этом сезоне
Возле украинской станции "Академик Вернадский" вылупились первые в этом сезоне птенцы субантарктических пингвинов, причем 8 из 11 яиц принесли малышей, и ожидается бум рождаемости пингвинов.
Руководитель ОП обсудил с представителями Госдепартамента США реализацию украинской формулы мира
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с официальными лицами США, чтобы обсудить реализацию двусторонних договоренностей и отметил необходимость поддержки со стороны США и продолжения санкций против России. Также была отмечена важность единства и четких планов действий для защиты Украины.
Поможет сократить экономическую основу войны: Зеленский о новом пакете санкций ЕС против россии
Зеленский приветствовал 12-й пакет санкций ЕС против россии, включая запрет на российские алмазы, как шаг к ослаблению экономической основы войны.
Ситуация на фронте: в течение суток состоялось 92 боевых столкновения
За минувшие сутки в Украине произошло 92 боевых инцидента, российские войска нанесли ракетные и авиационные удары. Украинские войска отбили многочисленные вражеские атаки на разных направлениях, удержали оборонительные позиции и уничтожили российскую ракету.
ЕС принял 12-й пакет санкций против россии за агрессию в Украине: кого и когда коснутся ограничения
ЕС ввел свой 12-й пакет санкций против россии, включая запрет на импорт алмазов и различные виды экспорта, чтобы подорвать российскую военную машину, а также расширил черный список субъектов и ввел новые финансовые ограничения. Эти меры являются частью постоянной поддержки суверенитета Украины со стороны ЕС.
Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне
Российская армия обстреляла семь населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 60 взрывов, используя артиллерию, минометы и стрелковое оружие.
Украина решительно осуждает ракетные испытания КНДР - МИД
Украина осудила последние ракетные испытания Северной Кореи, называя их дальнейшим игнорированием резолюций ООН и призывая к решительной реакции, а также обвиняя Россию в содействии ядерной и ракетной программам Пхеньяна.
В Сербии оппозиция протестует против результатов выборов, лидеры объявили голодовку
Лидеры оппозиции в Белграде протестовали против результатов парламентских выборов, заявляя о нарушениях и требуя их отмены. Двое лидеров коалиции объявили голодовку.
Ватикан разрешил благословение однополых пар без заключения брака - Vatican News
Ватикан через декларацию под названием "Fiducia supplicans", утвержденную Папой Франциском, позволит уделять благословение однополым парам, но без сходства с брачными церемониями и без признания брака. Благословение является выражением Божьего присутствия для тех, кто ищет помощи, и находится вне литургических рамок.
Ситуация в Крыму: колону военной техники рф зафиксировали в Керчи
Российские военные перебрасывают технику ближе к материковой части Украины через Керченскую переправу, что наблюдается общественностью "Крымского ветра", в то время как причины фейерверка в Керчи остаются неизвестными.