Дженна Ортега обещает экшн и сцены ужасов во втором сезоне "Венздей"

21-летняя актриса уже прочитала новые сценарии и рассказала, что второй сезон сериала "Венздей" будет не менее амбициозным, чем первый.

Об этом передает УНН с ссылкой на Movie Pilot, Hollywood Reporter и Variety.

Детали

Пока зрители Netflix с нетерпением ждут второй сезон популярного сериала "Венздей", исполнительница главной роли Дженна Ортега подогревает интерес к его выходу, рассказывая об изменениях в новых сериях.

Просмотрев сценарии нового сезона среды, актриса отметила, что каждый эпизод "похож на фильм" и что "мы, безусловно, немного больше склоняемся к ужасам".

У меня есть несколько сценариев для второго сезона, и мы определенно движемся в сторону большего ужаса. Это очень, очень захватывающе, потому что на протяжении всего сериала, хотя Венздей нуждается в небольшом изменении, она никогда не меняется, и это то, что в ней замечательно - сообщила Ортега.

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По словам кинозвезды, "есть несколько очень, очень хороших реплик, и я думаю, что все стало масштабнее".

Дополнение

Уже известно, что поклонники могут рассчитывать на возвращение дуэта Дженны Ортеги (Венздей) и Эммы Майерс (Энид).

Согласно информации Variety, производство второго сезона "Венздей" должно начаться в апреле, отмечается, что он выйдет не раньше второй половины 2024 года. Netflix не обнародовал официальную дату.

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Напомним,

УНН сообщал, что сериал "Венздей" от Netflix был продлен на второй сезон после того, как получил более 1,02 миллиарда часов общего количества просмотров на третью неделю после дебюта.

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