Евровидение-2024: голосование за жюри нацотбора запускают в "Дія"
Украинцы могут проголосовать за членов жюри национального отбора на "Евровидение 2024" через опрос в приложении "Дія", который продлится с 15 по 22 января.
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
Астролог Ксения Базиленко прогнозирует значительные изменения в мировой политике из-за соединения Солнца и Плутона, возможны конфликты между лидерами, а людей ожидает успех в переговорах и учебе, но сложности в любовных отношениях.
Дефицита электричества нет, под вражеский обстрел попала прифронтовая ТЭС - Минэнерго
Потребности Украины в электроэнергии удовлетворяются.
Хотел обесточить Киев: задержан "вагнеровец", готовивший удары рф по энергетической инфраструктуре
Служба безопасности Украины задержала боевика группировки "вагнер", который планировал российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, нацеливая на Киев удары беспилотников.
Оккупанты ударили по Невскому в Луганской области: прогремело два взрыва - ОВА
Российские войска обстреляли поселок Невское в Луганской области из минометов и артиллерии, что повлекло два взрыва.
В Святошинском районе Киева второй раз за неделю произошла авария на водопроводе
В столице ликвидировали последствия аварии на водопроводе в Святошинском районе. Водоснабжение восстановлено.
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева, считает эксперт.
Туристам советуют не ходить в горы: в Карпатах - угроза лавин
Сегодня в связи с метелями и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность.
"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, Кирилл, ни разу с начала широкомасштабного вторжения рф не упомянул в соцсетях об обстрелах города.
В Украину хотели ввезти сильный психоделик под видом пищевой добавки
Разоблачена попытка ввоза в Украину психотропного вещества ДМТ.