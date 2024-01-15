Евровидение-2024: голосование за жюри нацотбора запускают в "Дія"

Украинцы могут выбрать членов жюри национального отбора на Евровидение-2024 в "Дія", где запустили соответствующий опрос, сообщили в государственном онлайн-сервисе, пишет УНН.

Детали

"Новый опрос в "Дія". Выберите членов жюри нацотбора на Евровидение-2024", - говорится в сообщении.

Опрос в "Дія" продлится с 15 по 22 января.

Приобщиться могут все пользователи "Дія" от 14 лет.

Кандидаты, как сообщается, следующие:

▪️ Александр Вареница

▪️ Андрей Данилко

▪️ Джамала

▪️ Елена Коляденко

▪️ Екатерина Павленко

▪️ Сергей Танчинец

▪️ Евгений Триплов

▪️ Евгений Хмара

▪️ Павел Шилько

Как принять участие в опросе

Как сообщается, нужно зайти в "Дія" → нажать "Сервисы" → "Опрос" → выбрать фаворита.

"Проголосовать можно за одного кандидата. Три артиста с наибольшим количеством голосов войдут в состав жюри", - указано в сообщении.

Дополнение

Финал нацотбора состоится 3 февраля 2024 года.

В "Дія" определили 11-ю финалистку нацотбора на Евровидение-2024: ею стала певица ANKA