В "Дія" определили 11-ю финалистку нацотбора на Евровидение-2024: ею стала певица ANKA

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
  •  29960 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
  •  37736 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
  •  74814 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
  •  83774 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
  •  90216 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
  •  92328 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
  •  142787 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
  •  142310 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
20 декабря  •  137863 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
20 декабря  •  133318 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  156807 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  155904 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  155823 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  151339 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  143736 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-diyi-opredelili-11-yu-finalistku-natsotbora-na-yevrovidenie-2024-yeyu-stala-pevitsa-anka

В "Дія" определили 11-ю финалистку нацотбора на Евровидение-2024: ею стала певица ANKA

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 09:35  •  13534 просмотра

Read in English

Украинская певица ANKA с песней "Палала" стала 11-й финалисткой национального отбора на Евровидение 2024 по результатам голосования в приложении Дія, набрав более 80 000 голосов.

В "Дія" украинцы голосованием определили 11-ю финалистку национального отбора на Евровидение-2024. Ею стала певица ANKA с песней "Палала", за которую проголосовали более 80 тыс. человек, со ссылкой на результаты опроса в приложении пишет УНН.

Детали

В "Дія" завершилось голосование за избрание 11-го финалиста национального отбора на Евровидение-2024. Наибольшее количество голосов - 80 944 (26,78 %) - получила ANKA с песней "Палала". 

Второе место с песней "Серед вітрів" занял исполнитель Parfeniuk - 42 931 (14,2%) голосов, а третье место - исполнительница KRYLATA с песней "Queen".

Голосование за избрание 11-го финалиста национального отбора впервые пришло в "Дія" - с 15 по 21 декабря. В голосовании приняли участие 302 199 человек.

Напомним,

Финал национального отбора на Евровидение-2024 состоится 3 февраля.

Павел Башинский

Павел Башинский

Культура
У "Дії" визначили 11-у фіналістку нацвідбору на Євробачення-2024: нею стала співачка ANKA
The 11th finalist of the national selection for the Eurovision Song Contest 2024 has been selected in Diia app: it is ANKA
Новости по теме

В "Дія" определили 11-ю финалистку нацотбора на Евровидение-2024: ею стала певица ANKA

Украинская певица ANKA с песней "Палала" стала 11-й финалисткой национального отбора на Евровидение 2024 по результатам голосования в приложении Дія, набрав более 80 000 голосов.

Культура •   •  13534 просмотра
В "Дія" определили 11-ю финалистку нацотбора на Евровидение-2024: ею стала певица ANKA

Макрон пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину для проведения мирных переговоров "при наилучших возможных условиях"

Президент Макрон подтвердил, что Франция продолжает поддерживать Украину, чтобы дать ей возможность провести мирные переговоры с россией, признав сомнения европейцев относительно дальнейшей помощи, но пообещав не оставлять Украину.

Политика •   •  14853 просмотра
Макрон пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину для проведения мирных переговоров "при наилучших возможных условиях"

На поддержку украинцев в зимний период Швейцария выделяет 12,5 млн евро

Швейцария пообещала дополнительно выделить Украине 12,5 млн. евро в рамках зимней помощи, что доведет общую сумму помощи до почти 28 млн. долларов США, на поддержку инициатив в сфере отопления, одежды, жилья и чистой воды.

Общество •   •  12807 просмотра
На поддержку украинцев в зимний период Швейцария выделяет 12,5 млн евро

Украина получила от Японии 950 млн долл. на социальную помощь и восстановление

Украина получила от Японии грант в $52,4 млн и заем в $900 млн на социальную защиту и восстановление через проекты Всемирного банка.

Экономика •   •  15792 просмотра
Украина получила от Японии 950 млн долл. на социальную помощь и восстановление

Более 30 штурмов за сутки: Силы обороны удерживают плацдарм на левобережье Днепра

Украинские войска отбили более 30 российских атак на левом берегу Днепра, в то время, как россия усиливает обстрелы и активно использует дроны различного типа: как ударные, так и снаряженные осколочными боеприпасами.

Война •   •  18367 просмотра
Более 30 штурмов за сутки: Силы обороны удерживают плацдарм на левобережье Днепра

В Херсоне враг ночью попал по медучреждению: есть серьезные разрушения одного из отделений

Российские войска ночью атаковали Херсон, повредив медицинское учреждение и жилой дом.

Война •   •  20677 просмотра
В Херсоне враг ночью попал по медучреждению: есть серьезные разрушения одного из отделений

На Сумщине пограничники обезвредили вражеский дрон-камикадзе

Украинские пограничники в Сумской области обезвредили вражеский беспилотник-камикадзе с помощью антидронового ружья.

Война •   •  19091 просмотра
На Сумщине пограничники обезвредили вражеский дрон-камикадзе

Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам

Данилов намекнул на позитивные новости относительно производства боеприпасов в Украине в ближайшее время, с участием как государственных, так и частных компаний.

Война •   •  17220 просмотра
Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования.

Политика •   •  74814 просмотра
Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Закупки по каталогу, привлечение отечественных производителей, меню от профессиональных технологов: Жумадилов рассказал о новых подходах в питании украинской армии

Украинская армия будет закупать продукты питания по каталогу из 409 наименований, разработанным профессиональными технологами, и привлекать к этому процессу отечественных производителей, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность в удовлетворении потребностей военных в питании.

Война •   •  14930 просмотра
Закупки по каталогу, привлечение отечественных производителей, меню от профессиональных технологов: Жумадилов рассказал о новых подходах в питании украинской армии