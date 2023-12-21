В "Дія" определили 11-ю финалистку нацотбора на Евровидение-2024: ею стала певица ANKA

В "Дія" украинцы голосованием определили 11-ю финалистку национального отбора на Евровидение-2024. Ею стала певица ANKA с песней "Палала", за которую проголосовали более 80 тыс. человек, со ссылкой на результаты опроса в приложении пишет УНН.

Детали

В "Дія" завершилось голосование за избрание 11-го финалиста национального отбора на Евровидение-2024. Наибольшее количество голосов - 80 944 (26,78 %) - получила ANKA с песней "Палала".

Второе место с песней "Серед вітрів" занял исполнитель Parfeniuk - 42 931 (14,2%) голосов, а третье место - исполнительница KRYLATA с песней "Queen".

Голосование за избрание 11-го финалиста национального отбора впервые пришло в "Дія" - с 15 по 21 декабря. В голосовании приняли участие 302 199 человек.

Напомним,

Финал национального отбора на Евровидение-2024 состоится 3 февраля.