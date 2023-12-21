В "Дія" определили 11-ю финалистку нацотбора на Евровидение-2024: ею стала певица ANKA
Киев • УНН
Украинская певица ANKA с песней "Палала" стала 11-й финалисткой национального отбора на Евровидение 2024 по результатам голосования в приложении Дія, набрав более 80 000 голосов.
В "Дія" украинцы голосованием определили 11-ю финалистку национального отбора на Евровидение-2024. Ею стала певица ANKA с песней "Палала", за которую проголосовали более 80 тыс. человек, со ссылкой на результаты опроса в приложении пишет УНН.
Детали
В "Дія" завершилось голосование за избрание 11-го финалиста национального отбора на Евровидение-2024. Наибольшее количество голосов - 80 944 (26,78 %) - получила ANKA с песней "Палала".
Второе место с песней "Серед вітрів" занял исполнитель Parfeniuk - 42 931 (14,2%) голосов, а третье место - исполнительница KRYLATA с песней "Queen".
Голосование за избрание 11-го финалиста национального отбора впервые пришло в "Дія" - с 15 по 21 декабря. В голосовании приняли участие 302 199 человек.
Напомним,
Финал национального отбора на Евровидение-2024 состоится 3 февраля.
В "Дія" определили 11-ю финалистку нацотбора на Евровидение-2024: ею стала певица ANKA
Украинская певица ANKA с песней "Палала" стала 11-й финалисткой национального отбора на Евровидение 2024 по результатам голосования в приложении Дія, набрав более 80 000 голосов.
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