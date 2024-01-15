Євробачення-2024: голосування за журі нацвідбору запускають у "Дії"
Київ • УНН
Українці можуть проголосувати за членів журі національного відбору на "Євробачення 2024" через опитування у додатку "Дія", яке триватиме з 15 по 22 січня.
Українці можуть обрати членів журі національного відбору на Євробачення-2024 у "Дії", де запустили відповідне опитування, повідомили у державному онлайн-сервісі, пише УНН.
Деталі
"Нове опитування в "Дії". Оберіть членів журі нацвідбору на Євробачення-2024", - ідеться у повідомленні.
Опитування в "Дії" триватиме з 15 до 22 січня.
Долучитися можуть усі користувачі "Дії" від 14 років.
Кандидати, як повідомляється, наступні:
▪️ Олександр Варениця
▪️ Андрій Данилко
▪️ Джамала
▪️ Олена Коляденко
▪️ Катерина Павленко
▪️ Сергій Танчинець
▪️ Євген Тріплов
▪️ Євген Хмара
▪️ Павло Шилько
Як взяти участь в опитуванні
Як повідомляється, потрібно зайти у "Дію" → натиснути "Сервіси" → "Опитування" → обрати фаворита.
"Проголосувати можна за одного кандидата. Три артисти з найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу журі", - вказано у повідомленні.
Доповнення
Фінал нацвідбору відбудеться 3 лютого 2024 року.
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