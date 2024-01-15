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Євробачення-2024: голосування за журі нацвідбору запускають у "Дії"

Євробачення-2024: голосування за журі нацвідбору запускають у "Дії"

Київ • УНН

 • 28737 перегляди

Українці можуть проголосувати за членів журі національного відбору на "Євробачення 2024" через опитування у додатку "Дія", яке триватиме з 15 по 22 січня.

Українці можуть обрати членів журі національного відбору на Євробачення-2024 у "Дії", де запустили відповідне опитування, повідомили у державному онлайн-сервісі, пише УНН.

Деталі

"Нове опитування в "Дії". Оберіть членів журі нацвідбору на Євробачення-2024", - ідеться у повідомленні.

Опитування в "Дії" триватиме з 15 до 22 січня.

Долучитися можуть усі користувачі "Дії" від 14 років.

Кандидати, як повідомляється, наступні:

▪️ Олександр Варениця

▪️ Андрій Данилко

▪️ Джамала

▪️ Олена Коляденко

▪️ Катерина Павленко

▪️ Сергій Танчинець

▪️ Євген Тріплов

▪️ Євген Хмара

▪️ Павло Шилько

Як взяти участь в опитуванні

Як повідомляється, потрібно зайти у "Дію" → натиснути "Сервіси" → "Опитування" → обрати фаворита. 

"Проголосувати можна за одного кандидата. Три артисти з найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу журі", - вказано у повідомленні.

Доповнення

Фінал нацвідбору відбудеться 3 лютого 2024 року.   

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