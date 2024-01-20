Дженна Ортега обіцяє екшн та сцени жахів у другому сезоні "Венздей"
Київ • УНН
Акторка Дженна Ортега натякає на те, що в майбутньому другому сезоні серіалу "Венддей" від Netflix буде більше елементів жахів. Виробництво має розпочатися у квітні, а реліз очікується у другій половині 2024 року.
21-річна актриса вже прочитала нові сценарії та розповіла, що другий сезон серіалу "Венздей" буде не менш амбітнішим, ніж перший.
Про це передає УНН із посиланням на Movie Pilot, Hollywood Reporter та Variety.
Деталі
Поки глядачі Netflix з нетерпінням чекають на другий сезон популярного серіалу "Венздей", виконавиця головної ролі Дженна Ортега підігріває інтерес до його виходу, розповідаючи про зміни у нових серіях.
Переглянувши сценарії нового сезону "Венздей", актриса зазначила, що кожен епізод "схожий на фільм" та що "ми, безумовно, трохи більше схиляємося до жахів".
У мене є кілька сценаріїв для другого сезону, і ми, безумовно, рухаємося в бік більшого жаху. Це дуже, дуже захоплююче, тому що протягом усього серіалу, хоча Венздей потребує невеликої зміни, вона ніколи не змінюється, і це те, що в ній чудово
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За словами кінозірки, "є кілька дуже, дуже хороших реплік, і я думаю, що все стало масштабнішим".
Доповнення
Вже відомо, що шанувальники можуть розраховувати на повернення дуету Дженни Ортеги (Венздей) та Емми Майерс (Енід).
Згідно з інформацією Variety, виробництво другого сезону "Венздей" має розпочатися у квітні, зазначається, що він вийде не раніше другої половини 2024 року. Netflix не оприлюднив офіційної дати.
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Нагадаємо
УНН повідомляв, що серіал "Венздей" від Netflix було продовжено на другий сезон після того, як отримав понад 1,02 мільярда годин загальної кількості переглядів на третій тиждень після дебюту.
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