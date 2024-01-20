Дженна Ортега обіцяє екшн та сцени жахів у другому сезоні "Венздей"

21-річна актриса вже прочитала нові сценарії та розповіла, що другий сезон серіалу "Венздей" буде не менш амбітнішим, ніж перший.

Про це передає УНН із посиланням на Movie Pilot, Hollywood Reporter та Variety.

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Поки глядачі Netflix з нетерпінням чекають на другий сезон популярного серіалу "Венздей", виконавиця головної ролі Дженна Ортега підігріває інтерес до його виходу, розповідаючи про зміни у нових серіях.

Переглянувши сценарії нового сезону "Венздей", актриса зазначила, що кожен епізод "схожий на фільм" та що "ми, безумовно, трохи більше схиляємося до жахів".

У мене є кілька сценаріїв для другого сезону, і ми, безумовно, рухаємося в бік більшого жаху. Це дуже, дуже захоплююче, тому що протягом усього серіалу, хоча Венздей потребує невеликої зміни, вона ніколи не змінюється, і це те, що в ній чудово