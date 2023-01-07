Сериал "Уэнсдей" от Netflix получит второй сезон

Детали

Премьера сериала состоялась в ноябре. Первый сезон имел 8 серий. Сериал сосредоточен вокруг популярного персонажа "Семейки Аддамс", Уэнсдей Аддамс (которую играет Дженна Ортега), в ее первый год как студентки академии "Невермор".

Netflix опубликовал в Twitter анонс второго сезона вместе с видео с кратким обзором первого сезона. В видео Ортега говорит: "За последние несколько недель на меня охотились, преследовали и имитировали миллионы раз в Интернете. Это была чистая пытка. Спасибо".

Дата выхода второго сезона пока неизвестна.

Дополнение

Сериал "Уэнсдей" стал вторым по популярности англоязычным сериалом на Netflix.

После премьеры первого сезона сериал пленил интернет, став популярным хэштегом в TikTok, а танец Уэнсдей стал вирусным. Сериал также получил две номинации на "Золотой глобус", церемония награждения которого - в следующий вторник, 10 января.