Серіал "Венздей" від Netflix отримає другий сезон

Деталі

Прем'єра серіалу відбулася у листопаді. Перший сезон мав 8 серій. Серіал зосереджений навколо популярного персонажа "Родини Аддамсів", Венздей Аддамс (яку грає Дженна Ортега), у її перший рік як студентки академії "Невермор".

Netflix опублікував у Twitter анонс другого сезону разом з відео з коротким оглядом першого сезону. У відео Ортега каже: "За останні кілька тижнів на мене полювали, переслідували та імітували мільйони разів в Інтернеті. Це було чисте катування. Дякую".

Дата виходу другого сезону наразі невідома.

Доповнення

Серіал "Венздей" став другим за популярністю англомовним серіалом на Netflix.

Після прем’єри першого сезону серіал полонив інтернет, ставши популярним хештегом у TikTok, а танець Венздей став вірусним. Серіал також здобув дві номінації на "Золотий глобус", церемонія нагородження якого - наступного вівторка, 10 січня.