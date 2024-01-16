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Ікона моди 90-х: Кейт Мосс виповнюється 50 років

Ікона моди 90-х: Кейт Мосс виповнюється 50 років

Київ • УНН

 • 28179 перегляди

Одна з найвідоміших моделей світу, Кейт Мосс сьогодні відзначає знаменний ювілей. Вона як і раніше красива, бадьора і цілеспрямована, хоча у минулому заперечувала, що їй може виповнитися 50.

Легендарна британська модель Кейт Мосс, 16 січня відзначає знаменний ювілей життя. Подіумна діва, чий виснажений вигляд став символом богемної естетики 90-х, сьогодні веде життя скромніше, ніж у попередні десятиліття.

Про це пише УНН із посиланням на The Times та Spin.

Деталі

Завдяки унікальному стилю та чарівній зовнішності Кейт Мосс стала символом елегантності, - її кар'єра значною мірою переосмислює модельний світ.

Коли вона прийшла у світ моди, її власна мати сказала їй, що вона не фотогенічна. Мосс не відповідала тодішнім ідеалам краси, а також була значно меншою за інших моделей зі зростом 169 сантиметрів. Потенціал у дівчині побачила Сара Дукас, власниця Storm Agency.

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 Той факт, що її зовнішність не вписувалася в канони краси того часу, виявився її найбільшим надбанням і водночас тим, що відрізняло її від інших моделей. Це дозволило їй створити настільки сильну позицію за кілька років, що все більше людей у світі запам’ятовували її ім’я, і не було жодного дому моди, який би не опікувався про неї.

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Протягом 12 місяців після зустрічі з власницею Storm Agency, Кейт Мосс залишила середню школу, і згодом розпочала одну з найуспішніших модельних кар’єр усіх часів.

Між культовими появами, пам’ятними фотографіями та співпрацею з провідними дизайнерами, Мосс стала синонімом богемної естетики 90-х. Її андрогінний образ і струнка фігура переосмислили стандарти краси, сприяючи значним змінам в індустрії моди.

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Кейт Мосс була піонером так званої "героїнової" краси. Цей тренд полягав у блідості шкіри, темних колах під очима, виснаженні та певній андрогінності, що різко контрастувало з іншими супермоделями, такими як Сінді Кроуфорд, Клаудія Шиффер і Наомі Кемпбелл.

Батьки молодих дівчат і дієтологи тоді забили на сполох, адже такого зовнішнього вигляду абсолютно неможливо досягти при здоровому способі життя.

Коли шлюб моїх батьків розпадався, вони дозволяли мені робити все, що я бажала. З 13 років я курила при них, багато пила. Я відвідувала вечірки і поверталася з них о 3 годині ночі. Зрештою, це пішло мені на користь, я навчилася думати самостійно, мені не було проти чого бунтувати

- розповіла колишня топ-модель в інтерв'ю журналу Spin.

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Навіть у роки, коли її кар'єра була найуспішнішою, Кейт Мосс не полишала свого вільного способу життя.

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Втім вона протягом десятиліть рішуче стверджувала, що ніколи не підтримувала та не пропагувала вживання наркотиків, а своє виснаження вона пояснювала насамперед генетикою.

З моменту заснування власного модельного агентства в 2016 році, Кейт Мосс веде більш скромний спосіб життя.

Я доглядаю за собою, лягаю спати вчасно, п'ю багато води, мало кави...

 - похвалилася вона.

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Незважаючи на те, що вона не кинула палити, вона намагається значно зменшити кількість викурених сигарет порівняно з тим, скільки їй вдавалося раніше.

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У вересні минулого року зірка подіуму заявила газеті The Times, що "заперечує" свої півстоліття.

Мені не виповниться 50. Ні, я не думаю про це. Мені не 50

- сказала вона в інтерв'ю.

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