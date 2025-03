Ірландська співачка Шинейд О’Коннор померла природною смертю: висновок суду

Розслідування смерті Шинейд О’Коннор встановило, що співачка померла внаслідок природніх причин. Про це пише УНН з посиланням на People.

Деталі

Лондонський коронерський суд офіційно оголосив причину смерті ірландської співчки Шинейд О’Коннор, яка несподівано померла у 2023 році у віці 56 років. Суд повідомив, що вона померла внаслідок природніх причин. Таким чином провадження стосовно смерті О’Коннор припинено.

Нагадаємо

26 липня 2023 року співачку знайшли в її квартирі в Лондоні. Вона не реагувала на жодні подразники. Поліція і медики, які прибули на місце, констатували її смерть.

Знаменита ірландська співачка і композиторка стала всесвітньо відомою, переспівавши пісню Прінса Nothing Compares To You.

Все життя вона боролася з психічними розладами. У 2017 році вона зізналася, що має біполярний розлад.

У січні 2022 року 17-річний син Шинейд О’Коннор Шейн скоїв самогубство. Співачка важко переживала його втрату, свій останній пост у Twitter, яким вона активно користувалася, вона присвятила сину, зазначивши, що не може без нього жити.

