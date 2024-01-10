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Ірландська співачка Шинейд О’Коннор померла природною смертю: висновок суду

Ірландська співачка Шинейд О’Коннор померла природною смертю: висновок суду

Київ • УНН

 • 26009 перегляди

Шинейд О'Коннор, яку знайшли мертвою влітку 2023 року, померла з природних причин, згідно з висновком Лондонського коронерського суду.

Розслідування смерті Шинейд О’Коннор встановило, що співачка померла внаслідок природніх причин. Про це пише УНН з посиланням на People.

Деталі

Лондонський коронерський суд офіційно оголосив причину смерті ірландської співчки Шинейд О’Коннор, яка несподівано померла у 2023 році у віці 56 років. Суд повідомив, що вона померла внаслідок природніх причин. Таким чином провадження стосовно смерті О’Коннор припинено.

Нагадаємо

26 липня 2023 року співачку знайшли в її квартирі в Лондоні. Вона не реагувала на жодні подразники. Поліція і медики, які прибули на місце, констатували її смерть.

Знаменита ірландська співачка і композиторка стала всесвітньо відомою, переспівавши пісню Прінса Nothing Compares To You.

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Все життя вона боролася з психічними розладами. У 2017 році вона зізналася, що має біполярний розлад.

У січні 2022 року 17-річний син Шинейд О’Коннор Шейн скоїв самогубство. Співачка важко переживала його втрату, свій останній пост у Twitter, яким вона активно користувалася, вона присвятила сину, зазначивши, що не може без нього жити.

Помер відомий співак, народний артист України Віталій Білоножко09.01.24, 14:56 • 25413 переглядiв

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