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У Міннесоті вбито депутатку Меліссу Гортман, а сенатора Джона Гоффмана поранено: що відомо

Київ • УНН

 • 2006 перегляди

У Міннесоті внаслідок збройних нападів вбито представницю законодавчих зборів Меліссу Гортман та її чоловіка. Сенатор Джон Гоффман і його дружина отримали поранення, тривають пошуки стрілка.

У Міннесоті вбито депутатку Меліссу Гортман, а сенатора Джона Гоффмана поранено: що відомо

У штаті Міннесота у результаті збройних нападів була вбита представниця законодавчих зборів Мелісса Гортман та її чоловік, а сенатор Джон Гоффман і його дружина були поранені, передає УНН із посиланням на ABC.

Деталі

За словами влади, зараз тривають пошуки стрілка, який видавав себе за поліцейського.

Представниця штату Мелісса Гортман, демократка, та її чоловік були застрелені внаслідок того, що, ймовірно, є "політично мотивованим вбивством", сказав губернатор Тім Волз на пресконференції.

Гортман, колишня спікерка Палати представників Міннесоти, "була грізним державним службовцем", сказав губернатор про свою подругу. "Вона незамінна".

Сенатор штату Джон Гоффман, демократ, та його дружина отримали кілька поранень та перенесли операцію, сказав губернатор.

"Ми обережно оптимістично налаштовані, що вони переживуть цю спробу вбивства", — сказав Волз.

За даними видання, два місця стрілянини розташовані за кілька миль одне від одного в Чампліні та Бруклін-Парку, трохи північніше Міннеаполіса.

У Гоффмана та його дружину стріляли близько 2-ї години ночі в Чампліні, повідомив начальник Бюро затримання злочинців Дрю Еванс.

Після того, як Гоффмана застрелили, офіцери прямували для проактивної перевірки Гортман, коли близько 3:35 ранку вони зіткнулися з підозрюваним у будинку Гортман, сказав Еванс.

Поліція повідомила, що офіцери знайшли біля дверей людину, одягнену як поліцейський – у жилеті та з нагрудним знаком, з електрошокером та іншим спорядженням, яка виходила з будинку Гортман.

Підозрюваний відкрив вогонь по офіцерах; відбулася перестрілка, і підозрюваному вдалося втекти пішки, повідомила влада.

Автомобіль підозрюваного, який виглядав як поліцейський автомобіль, включаючи поліцейські ліхтарі, знаходився на під'їзній дорозі до будинку Гортман, повідомила влада.

Відомо, що з автомобіля підозрюваного було вилучено список інших можливих цілей. Поліція заявила, що у списку було "багато законодавців", включаючи жертв.

За інформацією влади, для захисту цих людей, зазначених у списку, були направлені ресурси безпеки.

Як повідомили у поліції, стрілець щось сказав жертвам, але влада не розкрила, що саме.

Додамо

Президент Дональд Трамп був проінформований про стрілянину, і він сказав, що "таке жахливе насильство не буде терпітися", – написала прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт у соціальних мережах.

Генеральний прокурор Пем Бонді заявила, що уважно стежить за ситуацією.

"Це жахливе насильство не буде терпітися і буде переслідуватися за законом у повній мірі", – йдеться у її заяві.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також засудив насильство та сказав, що "кожен лідер повинен однозначно засудити його".

Голова Національного комітету Демократичної партії Кен Мартін, колишній голова Демократичної партії Міннесоти, сказав, що він дружить як з Гофманом, так і з Гортман.

Поки триває полювання, поліція закликає членів громади бути обережними. За словами чиновників, у Бруклін-парку діє наказ про перебування вдома.

Поліція попередила: якщо поліцейський прийде до ваших дверей, зателефонуйте за номером 911, щоб підтвердити, що поліцейський має бути там.

"Поліція просить нікого не відчиняти двері самотньому поліцейському", – повідомили в офісі шерифа округу Хеннепін. "Ліцензовані поліцейські працюють парами".

Волз попередив: "З міркувань безпеки" мешканцям Міннесоти не слід відвідувати жодних політичних мітингів у штаті, доки підозрюваного не буде спіймано.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Міннесота
Пем Бонді
Тім Волз
Майк Джонсон (політик)
Демократична партія США
Білий дім
Дональд Трамп
Tesla
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