В Миннесоте убита депутат Мелисса Гортман, а сенатор Джон Гоффман ранен: что известно

В штате Миннесота в результате вооруженных нападений была убита представительница законодательного собрания Мелисса Гортман и ее муж, а сенатор Джон Гоффман и его жена были ранены, передает УНН со ссылкой на ABC.

Детали

По словам властей, сейчас продолжаются поиски стрелка, который выдавал себя за полицейского.

Представительница штата Мелисса Гортман, демократка, и ее муж были застрелены в результате того, что, вероятно, является "политически мотивированным убийством", сказал губернатор Тим Волз на пресс-конференции.

Гортман, бывшая спикер Палаты представителей Миннесоты, "была грозным государственным служащим", сказал губернатор о своей подруге. "Она незаменима".

Сенатор штата Джон Гоффман, демократ, и его жена получили несколько ранений и перенесли операцию, сказал губернатор.

"Мы осторожно оптимистично настроены, что они переживут эту попытку убийства", — сказал Волз.

По данным издания, два места стрельбы расположены в нескольких милях друг от друга в Чамплине и Бруклин-Парке, чуть севернее Миннеаполиса.

В Гоффмана и его жену стреляли около 2 часов ночи в Чамплине, сообщил начальник Бюро задержания преступников Дрю Эванс.

После того, как Гоффмана застрелили, офицеры направлялись для проактивной проверки Гортман, когда около 3:35 утра они столкнулись с подозреваемым в доме Гортман, сказал Эванс.

Полиция сообщила, что офицеры нашли у двери человека, одетого как полицейский – в жилете и с нагрудным знаком, с электрошокером и другим снаряжением, который выходил из дома Гортман.

Подозреваемый открыл огонь по офицерам; произошла перестрелка, и подозреваемому удалось скрыться пешком, сообщили власти.

Автомобиль подозреваемого, который выглядел как полицейский автомобиль, включая полицейские фонари, находился на подъездной дороге к дому Гортман, сообщили власти.

Известно, что из автомобиля подозреваемого был изъят список других возможных целей. Полиция заявила, что в списке было "много законодателей", включая жертв.

По информации властей, для защиты этих людей, указанных в списке, были направлены ресурсы безопасности.

Как сообщили в полиции, стрелок что-то сказал жертвам, но власти не раскрыли, что именно.

Добавим

Президент Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе, и он сказал, что "такое ужасное насилие не будет терпиться", – написала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в социальных сетях.

Генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что внимательно следит за ситуацией.

"Это ужасное насилие не будет терпиться и будет преследоваться по закону в полной мере", – говорится в ее заявлении.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также осудил насилие и сказал, что "каждый лидер должен однозначно осудить его".

Председатель Национального комитета Демократической партии Кен Мартин, бывший председатель Демократической партии Миннесоты, сказал, что он дружит как с Гофман, так и с Гортман.

Пока продолжается охота, полиция призывает членов общины быть осторожными. По словам чиновников, в Бруклин-парке действует приказ о пребывании дома.

Полиция предупредила: если полицейский придет к вашей двери, позвоните по номеру 911, чтобы подтвердить, что полицейский должен быть там.

"Полиция просит никого не открывать дверь одинокому полицейскому", – сообщили в офисе шерифа округа Хеннепин. "Лицензированные полицейские работают парами".

Волз предупредил: "Из соображений безопасности" жителям Миннесоты не следует посещать никаких политических митингов в штате, пока подозреваемый не будет пойман.