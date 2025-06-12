Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros

Режисер фільму "Носферату" Роберт Еггерс об’єднається з давнім творчим партнером Віллемом Дефо для нової, готичної екранізації "Різдвяної пісні" Чарльза Діккенса на студії Warner Bros. Проєкт перебуває на ранній стадії, але інсайдери вважають, що Дефо - головний претендент на роль Ебенезера Скруджа. Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Як зазначає видання, Роберта Еггерса та Віллема Дефо чекає примара різдвяного майбутнього. "Вони планують возз'єднатися для нової екранізації роману Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня" на студії Warner Bros", - ідеться у публікації.

Хоча наразі, як повідомляється, до проєкту на початковому етапі не залучено жодних акторів, особи, знайомі з процесом, відзначили давні творчі відносини Еггерса та Дефо.

Джерела зазначають, що "не здивуються, якщо зірка "Носферату" потрапить до проєкту найближчим часом".

Співпраця Роберта Еггерса та Віллема Дефо

Їхня співпраця розпочалася з чорно-комедійної драми "Маяк" від студії A24, після чого Віллем Дефо з’явився в епізодичних ролях у двох наступних фільмах Еггерса для Focus Features - "Північанин" та "Носферату".

Хоч "Різдвяна пісня" все ще перебуває на стадії розробки, у режисера зберігається угода про постановку фільму "Вервульф" для Focus. Тим часом нова адаптація твору Діккенса стане його дебютним проєктом для Warner Bros.

Рімейк "Носферату", який вийшов у прокат торік у грудні, став комерційним проривом як для Еггерса, так і для Focus, зібравши $181 мільйон у світовому прокаті. Фільм також здобув критичне визнання, отримавши чотири номінації на "Оскар" - за операторську роботу, костюми, художнє оформлення та грим із зачісками.

Додамо

Опублікована у 1843 році "Різдвяна пісня" Чарльза Діккенса неодноразово екранізувалася - від голлівудських блокбастерів до локальних театральних постановок і незалежних проєктів. У різні роки історію Скруджа переосмислювали як класичні режисери - Роберт Земекіс, Річард Доннер і Шон Андерс, так і попкультурні ікони - від Маппетів до Барбі.

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"