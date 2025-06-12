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Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros

Киев • УНН

 • 13173 просмотра

Роберт Эггерс снимет готическую экранизацию "Рождественской песни" Диккенса для Warner Bros. Уиллем Дефо, вероятно, сыграет Скруджа, продолжая их плодотворное сотрудничество.

Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros

Режиссер фильма "Носферату" Роберт Эггерс объединится с давним творческим партнером Виллемом Дефо для новой, готической экранизации "Рождественской песни" Чарльза Диккенса на студии Warner Bros. Проект находится на ранней стадии, но инсайдеры считают, что Дефо - главный претендент на роль Эбенезера Скруджа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Как отмечает издание, Роберта Эггерса и Виллема Дефо ждет призрак рождественского будущего. "Они планируют воссоединиться для новой экранизации романа Чарльза Диккенса "Рождественская песнь" на студии Warner Bros", - говорится в публикации.

Хотя в настоящее время, как сообщается, к проекту на начальном этапе не привлечено никаких актеров, лица, знакомые с процессом, отметили давние творческие отношения Эггерса и Дефо.

Источники отмечают, что "не удивятся, если звезда "Носферату" попадет в проект в ближайшее время".

Сотрудничество Роберта Эггерса и Виллема Дефо

Их сотрудничество началось с черно-комедийной драмы "Маяк" от студии A24, после чего Виллем Дефо появился в эпизодических ролях в двух следующих фильмах Эггерса для Focus Features - "Северянин" и "Носферату".

Хотя "Рождественская песнь" все еще находится на стадии разработки, у режиссера сохраняется соглашение о постановке фильма "Вервольф" для Focus. Тем временем новая адаптация произведения Диккенса станет его дебютным проектом для Warner Bros.

Римейк "Носферату", который вышел в прокат в прошлом году в декабре, стал коммерческим прорывом как для Эггерса, так и для Focus, собрав $181 миллион в мировом прокате. Фильм также получил критическое признание, получив четыре номинации на "Оскар" - за операторскую работу, костюмы, художественное оформление и грим с прическами.

Добавим

Опубликованная в 1843 году "Рождественская песнь" Чарльза Диккенса неоднократно экранизировалась - от голливудских блокбастеров до локальных театральных постановок и независимых проектов. В разные годы историю Скруджа переосмысливали как классические режиссеры - Роберт Земекис, Ричард Доннер и Шон Андерс, так и попкультурные иконы - от Маппетов до Барби.

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"06.06.25, 13:26 • 156473 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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