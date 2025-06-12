Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros

Режиссер фильма "Носферату" Роберт Эггерс объединится с давним творческим партнером Виллемом Дефо для новой, готической экранизации "Рождественской песни" Чарльза Диккенса на студии Warner Bros. Проект находится на ранней стадии, но инсайдеры считают, что Дефо - главный претендент на роль Эбенезера Скруджа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Как отмечает издание, Роберта Эггерса и Виллема Дефо ждет призрак рождественского будущего. "Они планируют воссоединиться для новой экранизации романа Чарльза Диккенса "Рождественская песнь" на студии Warner Bros", - говорится в публикации.

Хотя в настоящее время, как сообщается, к проекту на начальном этапе не привлечено никаких актеров, лица, знакомые с процессом, отметили давние творческие отношения Эггерса и Дефо.

Источники отмечают, что "не удивятся, если звезда "Носферату" попадет в проект в ближайшее время".

Сотрудничество Роберта Эггерса и Виллема Дефо

Их сотрудничество началось с черно-комедийной драмы "Маяк" от студии A24, после чего Виллем Дефо появился в эпизодических ролях в двух следующих фильмах Эггерса для Focus Features - "Северянин" и "Носферату".

Хотя "Рождественская песнь" все еще находится на стадии разработки, у режиссера сохраняется соглашение о постановке фильма "Вервольф" для Focus. Тем временем новая адаптация произведения Диккенса станет его дебютным проектом для Warner Bros.

Римейк "Носферату", который вышел в прокат в прошлом году в декабре, стал коммерческим прорывом как для Эггерса, так и для Focus, собрав $181 миллион в мировом прокате. Фильм также получил критическое признание, получив четыре номинации на "Оскар" - за операторскую работу, костюмы, художественное оформление и грим с прическами.

Добавим

Опубликованная в 1843 году "Рождественская песнь" Чарльза Диккенса неоднократно экранизировалась - от голливудских блокбастеров до локальных театральных постановок и независимых проектов. В разные годы историю Скруджа переосмысливали как классические режиссеры - Роберт Земекис, Ричард Доннер и Шон Андерс, так и попкультурные иконы - от Маппетов до Барби.

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"