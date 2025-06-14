Стрілянина у США: у машині підозрюваного знайшли список на розстріл із 70 іменами

Правоохоронці знайшли в машині підозрюваного з Міннесоти список для розстрілу, який містив майже 70 імен. Про це повідомив CNN представник правоохоронних органів, який був проінформований про цю справу, передає УНН.

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Серед імен були фахівці з абортів, захисники прав на аборти та законодавці Міннесоти та інших штатів, додав чиновник. Правоохоронці також знайшли листівку до Дня батька, адресовану підозрюваному, у сумці, повній боєприпасів, повідомив чиновник.

Другий чиновник, який був проінформований про цю справу, повторив Холмсу Лайбранду з CNN, що він був цілеспрямованим до фахівців з абортів.

Нагадаємо

У Міннесоті внаслідок збройних нападів вбито представницю законодавчих зборів Меліссу Гортман та її чоловіка. Сенатор Джон Гоффман і його дружина отримали поранення, тривають пошуки стрілка.