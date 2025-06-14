Стрельба в США: в машине подозреваемого нашли список на расстрел с 70 именами

Правоохранители нашли в машине подозреваемого из Миннесоты список для расстрела, содержащий почти 70 имен. Об этом сообщил CNN представитель правоохранительных органов, который был проинформирован об этом деле, передает УНН.

Детали

Среди имен были специалисты по абортам, защитники прав на аборты и законодатели Миннесоты и других штатов, добавил чиновник. Правоохранители также нашли открытку ко Дню отца, адресованную подозреваемому, в сумке, полной боеприпасов, сообщил чиновник.

Второй чиновник, который был проинформирован об этом деле, повторил Холмсу Лайбранду из CNN, что он был целенаправленным к специалистам по абортам.

Напомним

В Миннесоте в результате вооруженных нападений убита представительница законодательного собрания Мелисса Гортман и ее муж. Сенатор Джон Гоффман и его жена получили ранения, продолжаются поиски стрелка.