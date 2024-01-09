Помер відомий співак, народний артист України Віталій Білоножко
Київ • УНН
Віталій Білоножко, народний артист України та засновник фестивалю, помер у віці 70 років.
На 71-му році життя помер народний артист України, засновник Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець" Віталій Білоножко. Про це повідомила на сторінці в Facebook Буринська міська рада, звідки він був родом, пише УНН.
Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співак "Мелодії двох сердець" – Віталій Васильович Білоножко. Він завжди був жаданим гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів
Причина смерті Білоножка, а також деталі щодо похорону наразі не повідомляються.
Довідково
Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Сумської області. У грудні 1995 року Білоножку було присвоєно звання народного артиста України. У 1999 році, разом з дружиною Народною артисткою України Світланою Білоножко став засновником регулярного Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець".
За високу професійну майстерність та вагомий внесок у розвиток та популяризацію української пісні артист відзначений високими державними нагородами.
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