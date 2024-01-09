Помер відомий співак, народний артист України Віталій Білоножко

На 71-му році життя помер народний артист України, засновник Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець" Віталій Білоножко. Про це повідомила на сторінці в Facebook Буринська міська рада, звідки він був родом, пише УНН.

Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співак "Мелодії двох сердець" – Віталій Васильович Білоножко. Він завжди був жаданим гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів