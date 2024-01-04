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Ракетний удар рф по Харкову: від поранень померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко

Ракетний удар рф по Харкову: від поранень померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко

Київ • УНН

 • 31194 перегляди

Українська артистка Вікторія Тимошенко померла від поранень після ракетного обстрілу в Харкові. Вона була відомою актрисою з вагомим доробком.

У Харкові після ракетного удару від поранень померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко, передає УНН із посиланням на Мінкультури.

Внаслідок ракетного удару в Харкові померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Колишня акторка Харківського академічного драматичного театру померла в лікарні від поранень, які отримала під час ворожого обстрілу 2 січня 

- повідомили у відомстві.

У Мінкульту додали, що за роки своє творчої діяльності вона зіграла багато ролей та зробила вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва. 

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