Ракетний удар рф по Харкову: від поранень померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко
Київ • УНН
Українська артистка Вікторія Тимошенко померла від поранень після ракетного обстрілу в Харкові. Вона була відомою актрисою з вагомим доробком.
У Харкові після ракетного удару від поранень померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко, передає УНН із посиланням на Мінкультури.
Внаслідок ракетного удару в Харкові померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Колишня акторка Харківського академічного драматичного театру померла в лікарні від поранень, які отримала під час ворожого обстрілу 2 січня
У Мінкульту додали, що за роки своє творчої діяльності вона зіграла багато ролей та зробила вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва.
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