Ракетный удар рф по Харькову: от ранений умерла заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко

В Харькове после ракетного удара от ранений умерла заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко, передает УНН со ссылкой на Минкультуры.

В результате ракетного удара в Харькове умерла заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Бывшая актриса Харьковского академического драматического театра умерла в больнице от ранений, которые получила во время вражеского обстрела 2 января - сообщили в ведомстве.

В Минкульте добавили, что за годы своей творческой деятельности она сыграла много ролей и сделала весомый вклад в развитие театрального искусства.

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