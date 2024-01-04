Ракетный удар рф по Харькову: от ранений умерла заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко
Украинская артистка Виктория Тимошенко умерла от ранений после ракетного обстрела в Харькове. Она была известной актрисой с весомым наследием.
Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись 6 авто, движение в направлении Чернигова затруднено
Столкновение шести автомобилей вблизи Броваров на трассе Киев-Чернигов привело к осложнению движения. На месте происшествия работает патрульная полиция.
Министр обороны Израиля очертил новую стратегию войны в секторе Газа
Израиль планирует новую тактику в войне в Газе, включая развертывание войск, рейды и нацеленность на лидеров ХАМАСа, поскольку он начинает частичный вывод войск.
Удары рф по Украине северокорейскими баллистическими ракетами: в Белом доме сообщили подробности
россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты, что подтвердил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
В Кривом Роге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Кривом Роге после сообщения о ракете, летевшей в сторону города; воздушная тревога была объявлена в 21:02.
россия уже запускала северокорейские баллистические ракеты по Украине - разведка США
россия начала использовать северокорейские баллистические ракеты против Украины, что свидетельствует о поддержке Ким Чен Ына и зависимости путина от союзников в военных поставках, отмечает Washington Post.
В Черкасской области задержали банду фальсификаторов, которые продавали сигареты и алкоголь без акциза
В Черкасской области сотрудники Управления защиты экономики в Черкасской области ликвидировали банду, которая торговала неподакцизными сигаретами и алкоголем, изъяв из незаконного оборота товаров на сумму 3,6 миллиона гривен.
Игнат отреагировал на, то что ракет к ЗРК "Patriot" хватит на несколько массированных атак
Представитель ВВС Украины Игнат подтверждает, что их партнеры поставляют ракеты для противовоздушной обороны, такие как "Патриот", для отражения будущих российских атак.
В Минфине отчитались как работал "таможенный безвиз" в 2023 году
В 2023 году Министерство финансов Украины выдало 41 000 транзитных деклараций и 182 разрешения на упрощение транзита в рамках "беспошлинного режима".
Правила бронирования военнообязанных в Украине могут измениться: уплата налогов как критерий обсуждается, но официально предложение не выносилось - СМИ
Украина рассматривает возможность привязать освобождение от военной службы к налоговым платежам, при этом предлагаются предложения по пороговым значениям дохода для получения права на освобождение. Правительство и Офис Президента обсуждают этот вопрос, но официального решения еще нет.