Умер известный певец, народный артист Украины Виталий Билоножко

На 71-м году жизни скончался народный артист Украины, основатель Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Билоножко. Об этом сообщил на странице в Facebook Буринский городской совет, пишет УНН.

Сегодня ушел в мир иной наш земляк, непревзойденный певец "Мелодии двух сердец" - Виталий Васильевич Билоножко. Он всегда был желанным гостем на Буринщине, его выступления на концертных сценах становились настоящим праздником для земляков, собирали сотни и тысячи ценителей - говорится в сообщении.

Причина смерти Белоножко, а также детали относительно похорон пока не сообщаются.

Справочно

Виталий Билоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Сумской области. В декабре 1995 года Билоножко было присвоено звание народного артиста Украины. В 1999 году, вместе с женой Народной артисткой Украины Светланой Билоножко стал основателем регулярного Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец".

За высокое профессиональное мастерство и весомый вклад в развитие и популяризацию украинской песни артист отмечен высокими государственными наградами.

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