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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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У Берліні напали на українця з ножем через мову

Київ • УНН

 • 2486 перегляди

У Берліні чоловіка поранили ножем у парку через те, що він розмовляв українською мовою зі своїм собакою. Поліція розслідує інцидент як напад на ґрунті національної ненависті.

У Берліні напали на українця з ножем через мову

В одному з парків Берліна напали з ножем на громадянина України. Як повідомили у поліції Берліна, напад було скоєно сьогодні рано вранці, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

За попередніми даними поліції Берліна, на 51-річного чоловіка було скоєна напад через його національність.

У повідомленні зазначено, що чоловік вигулював у парку собаку і давав йому команди українською мовою. Почувши це, до нього підійшли двоє незнайомців й запитали його про національність. Коли він відповів, що є українцем, один незнайомців вдарив чоловіка ножем у живіт.

Пораненого доставили до лікарні, але його життю, як повідомляється, нічого не загрожує. Нападники змогли залишити місце події. Розслідування триває.

У Варшаві напали на двох молодих українців і завдали їм 12 ножових поранень11.06.24, 19:47 • 24489 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини СвітуНаші за кордоном
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