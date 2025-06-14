У Берліні напали на українця з ножем через мову

В одному з парків Берліна напали з ножем на громадянина України. Як повідомили у поліції Берліна, напад було скоєно сьогодні рано вранці, передає УНН із посиланням на DW.

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За попередніми даними поліції Берліна, на 51-річного чоловіка було скоєна напад через його національність.

У повідомленні зазначено, що чоловік вигулював у парку собаку і давав йому команди українською мовою. Почувши це, до нього підійшли двоє незнайомців й запитали його про національність. Коли він відповів, що є українцем, один незнайомців вдарив чоловіка ножем у живіт.

Пораненого доставили до лікарні, але його життю, як повідомляється, нічого не загрожує. Нападники змогли залишити місце події. Розслідування триває.

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