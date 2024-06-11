У Варшаві напали на двох молодих українців і завдали їм 12 ножових поранень

В ніч на 9 червня у Варшаві стався зухвалий напад, в результаті якого двоє молодих українців отримали серйозні ножові поранення. Один із постраждалих має п'ять поранень, а інший сім, передає УНН з посиланням на Варшава лайф.

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У ніч з 8 на 9 червня у районі Рондо Дашинського у Варшаві двоє українців отримали важкі ножові поранення внаслідок нападу. За словами дівчини, яка звернулася до ЗМІ, група з чотирьох осіб вийшла до магазину о 2:30 ночі.

"Ми сиділи вдома після концерту, і мої друзі (двоє хлопців і дівчина) вирішили сходити в магазин", - розповіла вона. На подвір'ї вони вирішили орендувати самокати, коли до них підійшли двоє хлопців (приблизно 20-27 років) і почали погрожувати, заявляючи, що це їхній район та їхні самокати. Начебто все заспокоїлося, але один з них раптом ... вдарив мого друга в обличчя", - розповіла дівчина.

Коли почалась бійка, дівчина втекла та викликала поліцію.

"Коли я обернулася, мої друзі вже лежали на землі, а нападники били їх ножем. Пізніше вони підвелися і били поранених ногами. Обидва нападники втекли, один із них просто втік у будинок", — додала вона.

Обох потерпілих було серйозно поранено. Один з них отримав п’ять ножових поранень — два в сідниці та три в стегні, у другого — сім поранень, з яких одне травмувало легені.

За даними видання, ставлення поліції на місці інциденту викликало розчарування у постраждалих.

"Нас попередили, що зловмисників малоймовірно затримають, а у лікарні поліцейські жартували над моїм хлопцем і запропонували взагалі помститись нападникам", — сказала дівчина

Постраждалі турбуються, що їхня справа може бути ігнорована і розраховують на підтримку та увагу до їхньої ситуації.

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