В ночь на 9 июня в Варшаве произошло дерзкое нападение, в результате которого двое молодых украинцев получили серьезные ножевые ранения. Один из пострадавших имеет пять ранений, а другой семь, передает УНН со ссылкой на Варшава лайф.

Детали

В ночь с 8 на 9 июня в районе Рондо Дашинского в Варшаве двое украинцев получили тяжелые ножевые ранения в результате нападения. По словам девушки, которая обратилась к СМИ, группа из четырех человек вышла в магазин в 2:30 ночи.

"Мы сидели дома после концерта, и мои друзья (двое парней и девушка) решили сходить в магазин", - рассказала она. Во дворе они решили арендовать самокаты, когда к ним подошли двое парней (примерно 20-27 лет) и начали угрожать, заявляя, что это их район и их самокаты. Вроде бы все успокоилось, но один из них вдруг... ударил моего друга в лицо", - рассказала девушка.

Когда началась драка, девушка убежала и вызвала полицию.

"Когда я обернулась, мои друзья уже лежали на земле, а нападавшие били их ножом. Позже они встали и били раненых ногами. Оба нападавших сбежали, один из них просто убежал в дом", - добавила она.

Оба пострадавших были серьезно ранены. Один из них получил пять ножевых ранений - два в ягодицы и три в бедре, у второго - семь ранений, из которых одно травмировало легкие.

По данным издания, отношение полиции на месте инцидента вызвало разочарование у пострадавших.

"Нас предупредили, что злоумышленников маловероятно задержат, а в больнице полицейские шутили над моим парнем и предложили вообще отомстить нападающим", - сказала девушка

Пострадавшие беспокоятся, что их дело может быть проигнорировано и рассчитывают на поддержку и внимание к их ситуации.

Напомним

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