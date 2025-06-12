Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками

Канадські науковці стверджують, що скам'янілості, знайдені в 1970-х роках У Монголії, є найновішим з відомих предком тиранозаврів, і досі не відомою науці ланкою між цими гігантами світу динозаврів та їхніми меншими предками, передає УНН.

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У статті для журналу Nature дослідників з Університету Калгарі в Канаді Дарла Зеленицька та її колеги повідомляють, що вони повторно дослідили скам'янілості, виявлені в Монголії на початку 1970-х років, які зараз зберігаються в Інституті палеонтології Монгольської академії наук.

Хоча рештки цього динозавра були знайдені майже 50 років тому, їх тривалий час вважали належними до вже відомого виду.

Новий вид отримав назву Khankhuuluu mongoliensis, що перекладається як "Принц драконів Монголії". У 1970-х роках їх ідентифікували як представника маловивченого виду алектозаврів — Alectrosaurus olseni, який також вважається родичем тиранозаврів. З того часу ці кістки зберігалися в Інституті палеонтології Монгольської академії наук.

Джаред Воріс, один із авторів дослідження, вперше побачив рештки "Принца драконів" під час свого візиту до Монголії кілька років тому, коли займався вивченням скам’янілостей тиранозаврів. Він звернув увагу на незвичну особливість. Кістка морди виявилася порожньою всередині, що є типовим для ранніх представників родини тиранозаврів.

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Провівши порівняння з іншими зразками алектозаврів, дослідники дійшли висновку, що йдеться про окремий, досі невідомий науці вид. Хоча дорослий тиранозавр рекс міг досягати маси 7–9 тонн, вага Khankhuuluu mongoliensis, за оцінками вчених, не перевищувала 750 кілограмів при довжині тіла близько чотирьох метрів.

На думку Воріса, якщо для тиранозавра рекса людина була б лише легкою закускою, то для Khankhuuluu вона могла б стати повноцінною здобиччю, якби сучасна людина існувала в той самий період. Вчений навіть зазначив, що віддав би перевагу зустрічі з дорослим тиранозавром, ніж із цим агресивним хижаком.

Згідно з оцінками дослідників, "Принц драконів" мешкав на території сучасної Монголії приблизно 86 мільйонів років тому, тоді як епоха тиранозаврів припадає на період між 72 і 66 мільйонами років тому.

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Нагадаємо

В Іспанії виявлено новий вид динозаврів, які мешкали на Піренейському півострові у крейдяному періоді. Знайдений під час будівництва високошвидкісної залізничної магістралі Мадрид-Леванте вид належить до групи зауроподів; він був розповсюджений на території сучасної Іспанії 73 мільйони років тому.