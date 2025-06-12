Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками

Канадские ученые утверждают, что окаменелости, найденные в 1970-х годах в Монголии, являются самым новым из известных предком тираннозавров, и до сих пор неизвестным науке звеном между этими гигантами мира динозавров и их меньшими предками, передает УНН.

Детали

В статье для журнала Nature исследователей из Университета Калгари в Канаде Дарла Зеленицка и ее коллеги сообщают, что они повторно исследовали окаменелости, обнаруженные в Монголии в начале 1970-х годов, которые сейчас хранятся в Институте палеонтологии Монгольской академии наук.

Хотя останки этого динозавра были найдены почти 50 лет назад, их долгое время считали принадлежащими к уже известному виду.

Новый вид получил название Khankhuuluu mongoliensis, что переводится как "Принц драконов Монголии". В 1970-х годах их идентифицировали как представителя малоизученного вида алектозавров — Alectrosaurus olseni, который также считается родственником тираннозавров. С тех пор эти кости хранились в Институте палеонтологии Монгольской академии наук.

Джаред Ворис, один из авторов исследования, впервые увидел останки "Принца драконов" во время своего визита в Монголию несколько лет назад, когда занимался изучением окаменелостей тираннозавров. Он обратил внимание на необычную особенность. Кость морды оказалась пустой внутри, что является типичным для ранних представителей семейства тираннозавров.

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Проведя сравнение с другими образцами алектозавров, исследователи пришли к выводу, что речь идет об отдельном, до сих пор неизвестном науке виде. Хотя взрослый тираннозавр рекс мог достигать массы 7–9 тонн, вес Khankhuuluu mongoliensis, по оценкам ученых, не превышал 750 килограммов при длине тела около четырех метров.

По мнению Вориса, если для тираннозавра рекса человек был бы лишь легкой закуской, то для Khankhuuluu он мог бы стать полноценной добычей, если бы современный человек существовал в тот же период. Ученый даже отметил, что отдал бы предпочтение встрече со взрослым тираннозавром, чем с этим агрессивным хищником.

Согласно оценкам исследователей, "Принц драконов" обитал на территории современной Монголии примерно 86 миллионов лет назад, тогда как эпоха тираннозавров приходится на период между 72 и 66 миллионами лет назад.

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Напомним

В Испании обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде. Найденный во время строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Мадрид-Леванте вид относится к группе зауроподов; он был распространен на территории современной Испании 73 миллиона лет назад.