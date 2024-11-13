В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет

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В парке Оробье Вальтеллинези обнаружена окаменелая экосистема с отпечатками земноводных, рептилий и растений. Находка содержит следы пяти различных видов животных, живших в пермском периоде.

На севере Италии, недалеко от границы со Швейцарией, недавно была обнаружена настоящая экосистема, окаменевшая на плитах песчаника.

Пишет УНН со ссылкой на издание Repubblica.

Следы земноводных и рептилий, а также растения, семена, отпечатки кожи и даже капли дождя - все это создает старинную экосистему - соответствующий ископаемый участок, был случайно обнаружен в парке Оробье Вальтеллинези в провинции Сондрио, туристкой Клаудией Стеффенсен из Ловеро. Далее находка была задокументирована фотографом-натуралистом Элио Делла Феррера. Ее изучением занялись палеонтологи и геологи из музеев Милана и Берлина.

По словам ученых, находка хранит следы жизни 280 миллионов лет назад.

Как указывается, дальнейшие исследования происходили с высоты 3 000 метров во время впечатляющей операции при поддержке вертолета. Полученные артефакты впервые продемонстрированы в Музее естествознания в Милане.

Специалисты распознали следы четвероногих (рептилий и амфибий) и беспозвоночных (насекомых, членистоногих). Речь идет о «следах», которые имели место в Перми, последнем периоде палеозойской эры.

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В частности, на участке есть окаменелые следы по меньшей мере пяти различных видов животных, - это позволит впоследствии провести точные палеоэкологические реконструкции.

Следы были оставлены, когда эти песчаники и сланцы еще были песком и грязью, пропитанной водой, на берегах рек и озер, которые периодически, в зависимости от сезона, пересыхали... Летнее солнце, высушивая эти поверхности, закалило их до такой степени, что возвращение новой воды не стерло следы, а, наоборот, покрыло их новой глиной, образовав защитный слой

- объясняет геолог Аузонио Ронки из Миланского музея естественной истории.
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«Форма и размер следов указывают на превосходное качество сохранности и палеобиоразнообразие, вероятно, даже большее, чем в других отложениях того же геологического возраста в Оробицком и Брешинском регионе, добавляет Лоренцо Маркетти из Музея естественной истории Берлина.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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