В Италии найдены уникальные окаменелости возрастом 280 миллионов лет
Киев • УНН
В парке Оробье Вальтеллинези обнаружена окаменелая экосистема с отпечатками земноводных, рептилий и растений. Находка содержит следы пяти различных видов животных, живших в пермском периоде.
На севере Италии, недалеко от границы со Швейцарией, недавно была обнаружена настоящая экосистема, окаменевшая на плитах песчаника.
Пишет УНН со ссылкой на издание Repubblica.
Следы земноводных и рептилий, а также растения, семена, отпечатки кожи и даже капли дождя - все это создает старинную экосистему - соответствующий ископаемый участок, был случайно обнаружен в парке Оробье Вальтеллинези в провинции Сондрио, туристкой Клаудией Стеффенсен из Ловеро. Далее находка была задокументирована фотографом-натуралистом Элио Делла Феррера. Ее изучением занялись палеонтологи и геологи из музеев Милана и Берлина.
По словам ученых, находка хранит следы жизни 280 миллионов лет назад.
Как указывается, дальнейшие исследования происходили с высоты 3 000 метров во время впечатляющей операции при поддержке вертолета. Полученные артефакты впервые продемонстрированы в Музее естествознания в Милане.
Специалисты распознали следы четвероногих (рептилий и амфибий) и беспозвоночных (насекомых, членистоногих). Речь идет о «следах», которые имели место в Перми, последнем периоде палеозойской эры.
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В частности, на участке есть окаменелые следы по меньшей мере пяти различных видов животных, - это позволит впоследствии провести точные палеоэкологические реконструкции.
Следы были оставлены, когда эти песчаники и сланцы еще были песком и грязью, пропитанной водой, на берегах рек и озер, которые периодически, в зависимости от сезона, пересыхали... Летнее солнце, высушивая эти поверхности, закалило их до такой степени, что возвращение новой воды не стерло следы, а, наоборот, покрыло их новой глиной, образовав защитный слой
«Форма и размер следов указывают на превосходное качество сохранности и палеобиоразнообразие, вероятно, даже большее, чем в других отложениях того же геологического возраста в Оробицком и Брешинском регионе, добавляет Лоренцо Маркетти из Музея естественной истории Берлина.
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