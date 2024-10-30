Ученые впервые увидели за пределами Солнечной системы одну из самых больших молекул на основе углерода

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) в Соединенных Штатах обнаружили межзвездное облако, в котором было много пирена, типа молекулы, содержащей углерод.

Пишет УНН со ссылкой на Space.

Молекула, называемая пиреном, состоит из четырех слитых плоских колец углерода. Ее классифицируют как полициклический ароматический углеводород (ПАУ) - одну из самых распространенных сложных молекул в видимой Вселенной.

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Сложную форму углерода впервые заметили за пределами Солнечной системы исследователи из Массачусетского технологического института (MIT), США.

Идентифицировали пирен в области звездообразования, называемой молекулярным облаком Тельца, на расстоянии 430 световых лет от Земли - это одно из ближайших облаков к нашей планете. Обнаружение было сделано с помощью 100-метрового телескопа Грин-Бэнк (GBT), радиотелескопа в обсерватории Грин-Бэнк в Западной Вирджинии, США.

Справка

Пирен - это большая молекула, известная как полициклический ароматический углеводород (ПАУ). Исследователи предполагают, что это вещество могло быть источником большей части углерода в нашей Солнечной системе, который имеет решающее значение для жизни на Земле.

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