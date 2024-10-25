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Астронавты Crew-8 вернулись на Землю после восьмимесячного пребывания в космосе

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16:12 • 3313 просмотра

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Астронавты NASA SpaceX Crew-8 успешно приземлились во Флориде после 232-дневной миссии на МКС. Экипаж преодолел 100 миллионов миль и провел важные научные исследования, но возвращение задержалось на 2 месяца из-за урагана.

Экипаж астронавтов миссии NASA SpaceX Crew-8 успешно приземлился возле города Пенсакола, штат Флорида, завершив почти восьмимесячную научную миссию. Об этом сообщает NASA, передает УНН.

"Миссия NASA SpaceX Crew-8 успешно приземлилась в 3:29 утра по восточному времени в пятницу возле города Пенсакола, штат Флорида, завершив почти восьмимесячную научную миссию и восьмую коммерческую миссию агентства по ротации экипажа на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после запуска 3 марта на ракете SpaceX Falcon 9 из космического центра Кеннеди во Флориде астронавты NASA Мэтью Доминик, Майкл Барратт и Жанетт Эппс, а также космонавт роскосмоса Александр Гребенькин провели на борту космической станции 232 дня.

"Во время своей миссии члены экипажа преодолели почти 100 миллионов миль и совершили 3760 оборотов вокруг Земли. Они провели новые научные исследования, чтобы продвинуть исследования человека за пределы низкой околоземной орбиты и принести пользу человеческой жизни на Земле", - отметили в NASA.

Отмечается, что космонавты должны были вернуться еще два месяца назад, но их возвращение было отложено из-за урагана Милтон.

Напомним

В марте новый экипаж астронавтов вылетел, чтобы присоединиться к Международной космической станции (МКС). Запуск пришлось дважды переносить из-за погодных условий, но в конце концов "Crew-8" разрешили взлететь.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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