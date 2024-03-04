Астронавти "Crew-8" вирушили на МКС після кількох перенесень термінів

Новий екіпаж астронавтів вилетів, щоб приєднатися до Міжнародної космічної станції (МКС). Запуск довелося двічі переносити через погодні умови, але врешті-решт "Crew-8" дозволили злетіти. Про це передає УНН із посиланням на Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.

Деталі

Так званий "Crew-8", у складі якого троє американських астронавтів і один російський, 3 березня вилетів зі штату Флорида на Міжнародну космічну станцію (МКС). Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon для наукової експедиції на борту орбітальної лабораторії.

Вітаю NASA і SpaceX з черговим успішним запуском Міжнародної космічної станції! (..) На борту станції екіпаж проведе понад 200 наукових експериментів і технологічних демонстрацій, щоб сприяти розвитку цієї нової ери дослідження космосу та принести користь людству тут, на Землі – сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Запуск з космодрому на мисі Канаверал в американському штаті Флорида раніше двічі переносили через погоду: наприклад, запуск запланований на суботу, був відкладений на 24 години через несприятливі погодні умови.

Доповнення

Четверо пасажирів є членами екіпажу-8, восьмої регулярної ротації американського екіпажу на МКС, яку SpaceX забезпечує для NASA.

Американець Майкл Барратт - єдиний астронавт Екіпажу-8, який вже побував у літаючій лабораторії. Натомість для двох інших американців (Метью Домініка і Жанетт Еппс) та російського космонавта олександра гребьонкіна це буде перший політ у космос.

NASA і російське космічне агентство "роскосмос", які спільно експлуатують МКС, створили програму обміну астронавтами, кожна з яких по черзі відправляє члена екіпажу з іншої країни.

Ця програма зберігається, незважаючи на війну рф в Україні.

МКС зараз є однією з небагатьох сфер співпраці між Вашингтоном і Москвою.

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