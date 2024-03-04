Сильний землетрус стався в Алмати: у мережі публікують кадри
Київ • УНН
Землетрус магнітудою щонайменше 5 балів стався за 31 км на південь від Алмати, Казахстан, у понеділок, спричинивши евакуацію людей із будівель і затори в місті.
В Алмати у Казахстані в понеділок стався землетрус магнітудою мінімум 5, у місті працювали сирени, люди евакуювалися з будівель, повідомляє Orda.kz, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, землетрус стався в Алмати об 11.20 за місцевим часом.
Епіцентр землетрусу розташований за 31 км на південь від міста Алмати на території Казахстану. Глибина 10 км. За оперативною інформацією МНС країни, в Алматинській області зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 5 балів, у Жетисуській (Талдикорган) - 2 бали. Інформації про постраждалих немає, повідомляють у відомстві.
Видання повідомляє про евакуацію людей із будівель, зокрема дітей із дитсадків.
Тим часом в акіматі Алмати повідомили, що всі системи життєзабезпечення міста підключено. "Усі школи і дитсадки відкриті, працюють пункти збору населення. Служба швидкої медичної допомоги та всі багатопрофільні стаціонари (спеціалізовані стаціонари, дитячі стаціонари) міста працюють у посиленому режимі", - ідеться в повідомленні.
В Алмати реєструють затори в сім балів. "Від поштовхів зросли ціни на таксі. У середньому вартість поїздки в Алмати зросла в 1,5-2 рази", - пише видання.
Міжнародний аеропорт Алмати повідомляє, що після землетрусу всі служби гавані працюють у штатному режимі.
Злітно-посадкову смугу і перон уже оглянули, пошкоджень не виявили.
Доповнення
Служба порталу VolcanoDiscovery повідомляє, що землетрус в Алмати 4 березня став одним із найсильніших від початку року і 30-м за рахунком у 2024-му році.