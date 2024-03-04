Сильное землетрясение произошло в Алматы: в сети публикуют кадры

В Алматы в Казахстане в понедельник произошло землетрясение магнитудой не менее 5, в городе работали сирены, люди эвакуировались из зданий, сообщает Orda.kz, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, землетрясение произошло в Алматы в 11.20 по местному времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от города Алматы на территории Казахстана. Глубина 10 км. По оперативной информации МЧС страны, в Алматинской области зафиксировано подземные толчки магнитудой 5 баллов, в Жетысуской (Талдыкорган) - 2 балла. Информации о пострадавших нет, сообщают в ведомстве.

Издание сообщает об эвакуации людей из зданий, в том числе детей из детсадов.

Тем временем в акимате Алматы сообщили, что все системы жизнеобеспечения города подключены. "Все школы и детсады открыты, работают пункты сбора населения. Служба скорой медицинской помощи и все многопрофильные стационары (специализированные стационары, детские стационары) города работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

В Алматы регистрируют пробки в семь баллов. "От толчков подросли цены на такси. В среднем стоимость поездки в Алматы выросла в 1,5-2 раза", - пишет издание.

Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы гавани работают в штатном режиме.

Взлётно-посадочную полосу и перрон уже осмотрели, повреждений не обнаружили.

Дополнение

Служба портала VolcanoDiscovery сообщает, что землетрясение в Алматы 4 марта стало одним из сильнейших с начала года и 30-м по счету в 2024-м году.