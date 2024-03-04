Астронавты "Crew-8" отправились на МКС после нескольких переносов сроков
Киев • УНН
Новый экипаж из четырех астронавтов успешно стартовал на борту ракеты SpaceX Falcon 9 к Международной космической станции после двух предыдущих отсрочек из-за погодных условий.
Новый экипаж астронавтов вылетел, чтобы присоединиться к Международной космической станции (МКС). Запуск пришлось дважды переносить из-за погодных условий, но в конце концов "Crew-8" разрешили взлететь. Об этом передает УНН со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Детали
Так называемый "Crew-8", в составе которого трое американских астронавтов и один российский, 3 марта вылетел из штата Флорида на Международную космическую станцию (МКС). Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль Dragon для научной экспедиции на борту орбитальной лаборатории.
Поздравляю NASA и SpaceX с очередным успешным запуском Международной космической станции! (...) На борту станции экипаж проведет более 200 научных экспериментов и технологических демонстраций, чтобы способствовать развитию этой новой эры исследования космоса и принести пользу человечеству здесь, на Земле
Запуск с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида ранее дважды переносили из-за погоды: например, запуск запланированный на субботу, был отложен на 24 часа из-за неблагоприятных погодных условий.
Дополнение
Четверо пассажиров являются членами экипажа-8, восьмой регулярной ротации американского экипажа на МКС, которую SpaceX обеспечивает для NASA.
Американец Майкл Барратт - единственный астронавт Экипажа-8, который уже побывал в летающей лаборатории. Зато для двух других американцев (Мэтью Доминика и Жанетт Эппс) и российского космонавта Александра Гребенкина это будет первый полет в космос.
NASA и российское космическое агентство "Роскосмос", которые совместно эксплуатируют МКС, создали программу обмена астронавтами, каждая из которых поочередно отправляет члена экипажа из другой страны.
Эта программа сохраняется, несмотря на войну рф в Украине.
МКС сейчас является одной из немногих сфер сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.
Напомним,
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Астронавты "Crew-8" отправились на МКС после нескольких переносов сроков
Новый экипаж из четырех астронавтов успешно стартовал на борту ракеты SpaceX Falcon 9 к Международной космической станции после двух предыдущих отсрочек из-за погодных условий.
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