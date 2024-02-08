Нова місія NASA з вивчення океанів та клімату Землі успішно стартувала з мису Канаверал

Відбувся запуск нового революційного супутника, який допоможе краще зрозуміти, як океан і атмосфера обмінюються вуглекислим газом.

Про це передає УНН із посиланням на допис Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору в мережі Х.

Деталі

Новітній супутник NASA PACE для спостереження за Землею вдалося вивести на орбіту. Як зазначають в агентстві, космічний апарат допоможе у вивченні здоров’я океану, якості повітря та наслідків зміни клімату.

Очікується, що дані місії допоможуть краще зрозуміти, як океан і атмосфера обмінюються вуглекислим газом. Вони також покажуть, як аерозолі можуть стимулювати ріст фітопланктону на поверхні океану.

Найбільше мене захоплює те, що PACE настільки глибоко поглибить наше розуміння того, як працюють наші океани і як вони пов'язані з більш широкою системою Землі - сказала Карен Сен-Жермен, директор Відділу наук про Землю НАСА, під час брифінгу перед запуском у неділю 4 лютого.

Як відбувся запуск

Ракета-носій Falcon 9 стартувала зі стартового комплексу 40 на мисі Канаверал сьогодні о 1:33 ранку за східним часом (0633 за Гринвічем) після кількаденної затримки, спричиненої поганою погодою.

Приблизно через 7,5 хвилин після запуску перший ступінь ракети повернувся для вертикального приземлення в посадковій зоні 1, об'єкті SpaceX на мисі. Згідно з описом місії SpaceX, це був четвертий запуск і посадка для цієї ракети-носія.

Всього через п'ять хвилин верхній ступінь Falcon 9 вивів PACE (назва якої є скороченням від Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) на сонячно-синхронну орбіту (SSO) на висоті близько 420 миль (677 кілометрів) над Землею.

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Доповнення

фахівці PACE працюватимуть над тим, щоб довести космічний апарат завдовжки 10,5 футів (3,2 метра) та його різні підсистеми до потрібної швидкості. Після цього періоду перевірки супутник зможе розпочати свою наукову роботу.

Хоча PACE розрахований на трирічну місію, він має достатньо палива, щоб продовжувати перебувати на орбіті і вивчати Землю до 10 років. Космічний апарат приєднається до флотилії з понад двох десятків місій НАСА з вивчення Землі, які кружляють навколо нашої планети, збираючи дані про океани, сушу, лід та атмосферу.

Нагадаємо

У середині січня SpaceX запустила чотирьох астронавтів на МКС в рамках місії Axiom Space 3 (Ax-3). Екіпаж приєднається до семи інших астронавтів, які вже перебувають на станції, і протягом двох тижнів проведе близько 30 наукових експериментів.

Невелика китайська ракета вивела на орбіту дев'ять супутників, і в Китаї може бути насичений рік для комерційних космічних запусків.

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