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Китай запустив потужну ракету Jielong-3, прокладаючи шлях для нових комерційних місій

Китай запустив потужну ракету Jielong-3, прокладаючи шлях для нових комерційних місій

Київ • УНН

 • 28380 перегляди

Невелика китайська ракета вивела на орбіту дев'ять супутників, і в Китаї може бути насичений рік для комерційних космічних запусків.

Невелика, але потужна китайська ракета, здатна відправляти корисне навантаження у космос за конкурентними цінами, доставила на орбіту в суботу дев'ять супутників, з посиланням на китайські державні ЗМІ повідомляє Reuters, вказуючи, що цей рік може стати ще одним насиченим роком для китайських комерційних запусків, пише УНН.

Деталі

Ракета Jielong-3 стартувала із плавучої баржі біля узбережжя Янцзяна у провінції Гуандун на півдні країни. Це був третій запуск ракети, розробленої China Rocket Co, комерційним підрозділом державного виробника ракет-носіїв, з грудня 2022 року.

Глава Китаю Сі Цзіньпін закликав до розвитку стратегічних галузей, включаючи комерційний космічний сектор, який вважається ключовим для створення угруповань супутників для зв'язку, дистанційного зондування та навігації.

Також у суботу китайський автовиробник Geely Holding Group відкрив нову вкладку, запустивши 11 супутників, щоб підвищити свої можливості щодо забезпечення більш точної навігації для автономних транспортних засобів.

Ракета Jielong-3 може вивести корисне навантаження масою 1500 кг на сонячно-синхронну орбіту висотою 500 км. Раніше компанія China Rocket Co заявляла, що ракета зможе нести понад 20 супутників з вартістю запуску менше 10 000 доларів за кг - глобально конкурентоспроможна ціна для ракет малої вантажопідйомності.

Доповнення

Вартість аналогічна до запусків інших китайських ракет малої вантажопідйомності, включаючи Long March 11, але розміри їхнього корисного навантаження значно менші.

Розроблена CAS Space, комерційним підрозділом Китайської академії наук зі штаб-квартирою Гуанчжоу, ракета Lijian-1 також може відправляти корисне навантаження масою 1500 кг на сонячно-синхронну орбіту висотою 500 км.

До інших комерційних компаній китайського сектора запуску транспортних засобів входить Galactic Energy, чия ракета Ceres-1 здійснила свій дебютний політ у листопаді 2020 року. Ceres-1 здатна доставити на сонячно-синхронну орбіту висотою 500 км корисне навантаження масою 300 кг. Компанія Galactic Energy, що базується в Пекіні, здійснила як мінімум сім запусків Ceres-1 у 2023 році порівняно з чотирма в 2020-2022 роках.

У боротьбі також бере участь компанія Landspace, чий запуск Zhuque-2 у 2023 році ознаменував першу у світі успішну доставку корисного навантаження за допомогою ракети на рідкому кисні та метані та прорив у використанні Китаєм недорогого рідкого палива.

Що стосується великих ракет, то в січні Orienspace запустила Gravity-1 з корабля біля берегів провінції Шаньдун на сході країни. Ракета здатна вивести на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 6500 кг, що робить її найпотужнішою ракетою-носієм, розробленою приватним китайським підприємством.

Ракета малої вантажопідйомності несе корисне навантаження до 2000 кг, середня – до 20 000 кг, а важкі ракети можуть легко нести понад 20 000 кг.

Для порівняння, Falcon Heavy від SpaceX може підняти на орбіту до 64 000 кг.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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