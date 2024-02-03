Китай запустил мощную ракету Jielong-3, прокладывая путь для новых коммерческих миссий

Небольшая, но мощная китайская ракета, способная отправлять полезную нагрузку в космос по конкурентным ценам, доставила на орбиту в субботу девять спутников, со ссылкой на китайские государственные СМИ сообщает Reuters, указывая, что этот год может стать еще одним насыщенным годом для китайских коммерческих запусков, пишет УНН.

Детали

Ракета Jielong-3 стартовала с плавучей баржи у побережья Янцзяна в провинции Гуандун на юге страны. Это был третий запуск ракеты, разработанной China Rocket Co, коммерческим подразделением государственного производителя ракет-носителей, с декабря 2022 года.

Глава Китая Си Цзиньпин призвал к развитию стратегических отраслей, включая коммерческий космический сектор, который считается ключевым для создания группировок спутников для связи, дистанционного зондирования и навигации.

Также в субботу китайский автопроизводитель Geely Holding Group открыл новую вкладку, запустив 11 спутников, чтобы повысить свои возможности по обеспечению более точной навигации для автономных транспортных средств.

Ракета Jielong-3 может вывести полезную нагрузку массой 1500 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км. Ранее компания China Rocket Co заявляла, что ракета сможет нести более 20 спутников со стоимостью запуска менее 10 000 долларов за кг - глобально конкурентоспособная цена для ракет малой грузоподъемности.

Дополнение

Стоимость аналогична запускам других китайских ракет малой грузоподъемности, включая Long March 11, но размеры их полезной нагрузки значительно меньше.

Разработанная CAS Space, коммерческим подразделением Китайской академии наук со штаб-квартирой в Гуанчжоу, ракета Lijian-1 также может отправлять полезную нагрузку массой 1500 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км.

К другим коммерческим компаниям китайского сектора запуска транспортных средств входит Galactic Energy, чья ракета Ceres-1 совершила свой дебютный полет в ноябре 2020 года. Ceres-1 способна доставить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км полезную нагрузку массой 300 кг. Компания Galactic Energy, базирующаяся в Пекине, осуществила как минимум семь запусков Ceres-1 в 2023 году по сравнению с четырьмя в 2020-2022 годах.

В борьбе также участвует компания Landspace, чей запуск Zhuque-2 в 2023 году ознаменовал первую в мире успешную доставку полезной нагрузки с помощью ракеты на жидком кислороде и метане и прорыв в использовании Китаем недорогого жидкого топлива.

Что касается больших ракет, то в январе Orienspace запустила Gravity-1 с корабля у берегов провинции Шаньдун на востоке страны. Ракета способна вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 6500 кг, что делает ее самой мощной ракетой-носителем, разработанной частным китайским предприятием.

Ракета малой грузоподъемности несет полезную нагрузку до 2000 кг, средняя - до 20 000 кг, а тяжелые ракеты могут легко нести более 20 000 кг.

Для сравнения, Falcon Heavy от SpaceX может поднять на орбиту до 64 000 кг.