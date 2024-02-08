Новая миссия NASA по изучению океанов и климата Земли успешно стартовала

Состоялся запуск нового революционного спутника, который поможет лучше понять, как океан и атмосфера обмениваются углекислым газом.

Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в сети Х.

Детали

Новейший спутник NASA PACE для наблюдения за Землей удалось вывести на орбиту. Как отмечают в агентстве, космический аппарат поможет в изучении здоровья океана, качества воздуха и последствий изменения климата.

Ожидается, что данные миссии помогут лучше понять, как океан и атмосфера обмениваются углекислым газом. Они также покажут, как аэрозоли могут стимулировать рост фитопланктона на поверхности океана.

Больше всего меня восхищает то, что PACE настолько глубоко углубит наше понимание того, как работают наши океаны и как они связаны с более широкой системой Земли - сказала Карен Сен-Жермен, директор Отдела наук о Земле НАСА, во время брифинга перед запуском в воскресенье 4 февраля.

Как состоялся запуск

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала со стартового комплекса 40 на мысе Канаверал сегодня в 1:33 утра по восточному времени (0633 по Гринвичу) после многодневной задержки, вызванной плохой погодой.

Примерно через 7,5 минут после запуска первая ступень ракеты вернулась для вертикального приземления в посадочной зоне 1, объекте SpaceX на мысе. Согласно описанию миссии SpaceX, это был четвертый запуск и посадка для этой ракеты-носителя.

Всего через пять минут верхняя ступень Falcon 9 вывела PACE (название которой является сокращением от Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) на солнечно-синхронную орбиту (SSO) на высоте около 420 миль (677 километров) над Землей.

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Дополнение

специалисты PACE будут работать над тем, чтобы довести космический аппарат длиной 10,5 футов (3,2 метра) и его различные подсистемы до нужной скорости. После этого периода проверки спутник сможет начать свою научную работу.

Хотя PACE рассчитан на трехлетнюю миссию, он имеет достаточно топлива, чтобы продолжать находиться на орбите и изучать Землю до 10 лет. Космический аппарат присоединится к флотилии из более двух десятков миссий НАСА по изучению Земли, которые кружат вокруг нашей планеты, собирая данные об океанах, суше, льде и атмосфере.

Напомним,

В середине января SpaceX сапустила четырех астронавтов на МКС в рамках миссии Axiom Space 3 (Ax-3). Экипаж присоединится к семи другим астронавтам, которые уже находятся на станции, и в течение двух недель проведет около 30 научных экспериментов.

Небольшая китайская ракета вывела на орбиту девять спутников, и у Китая может быть насыщенный год для коммерческих космических запусков.

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