Астронавти Crew-8 повернулися на Землю після восьмимісячного перебування в космосі
Київ • УНН
Астронавти NASA SpaceX Crew-8 успішно приземлилися у Флориді після 232-денної місії на МКС. Екіпаж подолав 100 мільйонів миль та провів важливі наукові дослідження, але повернення затрималось на 2 місяці через ураган.
Екіпаж астронавтів місії NASA SpaceX Crew-8 успішно приземлився біля міста Пенсакола, штат Флорида, завершивши майже восьмимісячну наукову місію. Про це повідомляє NASA, передає УНН.
"Місія NASA SpaceX Crew-8 успішно приземлилась о 3:29 ранку за східним часом у п'ятницю біля міста Пенсакола, штат Флорида, завершивши майже восьмимісячну наукову місію та восьму комерційну місію агентства з ротації екіпажу на Міжнародну космічну станцію", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після запуску 3 березня на ракеті SpaceX Falcon 9 із космічного центру Кеннеді у Флориді астронавти NASA Метью Домінік, Майкл Барратт і Жанетт Еппс, а також космонавт роскосмосу Олександр Гребенькін провели на борту космічної станції 232 дні.
"Під час своєї місії члени екіпажу подолали майже 100 мільйонів миль і здійснили 3760 обертів навколо Землі. Вони провели нові наукові дослідження, щоб просунути дослідження людини за межі низької навколоземної орбіти та принести користь людському життю на Землі", - зазначили в NASA.
Зазначається, що космонавти повинні були повернутися ще два місяці тому, але їх повернення було відкладено через ураган Мілтон.
Нагадаємо
У березні новий екіпаж астронавтів вилетів, щоб приєднатися до Міжнародної космічної станції (МКС). Запуск довелося двічі переносити через погодні умови, але врешті-решт "Crew-8" дозволили злетіти.